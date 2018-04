Jetzt gibt es keine Ausflüchte mehr

Berlin (MOZ) Hardware-Nachrüstungen von älteren Diesel-Autos sind die beste Lösung, um Schadstoffbelastungen zu reduzieren: Das geht aus einem Gutachten im Auftrag der Bundesregierung hervor. Diese Nachricht birgt Zündstoff. Denn die Studie zeigt eines: Jetzt gibt es kein Argument mehr, die Autoindustrie nicht zu Nachrüstungen zu verpflichten.

Das sehen SPD, Grüne und selbst die FDP so. Die CDU hält sich zurück. Einzig das CSU-geführte Verkehrsministerium verharrt in einer Verweigerungshaltung. Es müssten noch weitere Untersuchungen gemacht werden, die technische Nachrüstung sei komplex und überhaupt habe die Regierung ja schon Maßnahmen wie E-Busse auf den Weg gebracht, um die Luft in deutschen Städten sauberer zu machen. All diese Argumente sind nichts anderes als Ausflüchte und verdeutlichen ein Zittern vor dem Zorn der Autoindustrie.

Natürlich bedarf es der Zeit, bis alle alten Diesel umgebaut sind. Und natürlich atmen die Menschen nicht von heute auf morgen plötzlich frische Luft. Doch ein Aussitzen des Diesel-Problems, wie es das Verkehrsministerium seit langem tut, kann nicht mehr die Lösung sein. Das Regierungsgutachten liefert das entscheidende Argument dafür.