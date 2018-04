Von der Jungsteinzeit bis zur Elektrifizierung im Jahr 1947

Wolfgang Gumprich

Tornow Zur 700-Jahr-Feier hatte die Nachbarschaft in Tornow am Freitag in die ehemalige Kirche eingeladen. Obwohl: Es hätte auch die 7000-Jahr-Feier sein können, folgte man dem Vortrag von Dr. Uwe Zietmann. Der Historiker hielt vor rund einhundert Gästen einen kurzweiligen Festvortrag, in dem er den Bogen von Funden aus der Jungsteinzeit über slawische Siedlungen und die deutsche Besiedlung im frühen Mittelalter schlug.

Am 25. April 1318 wird Tornow als Mühlenstandort zum ersten Mal in einer Urkunde aus Tangermünde erwähnt. In alten Quellen stieß Zietmann auf Hinweise, dass Markgraf Albrecht der Bär Siedler aus Utrecht in den heutigen Niederlanden anwarb. Besonders hilfreich war für Zietmann „Onkel Willi“ aus Barsdorf, „ein wandelndes Lexikon“, wie Zietmann lobt. Der Barsdorfer habe zahlreiche steinzeitliche Funde wie Keramiken aus dem Boden geholt. Der Granseer Zeitung entnahm Zietmann, dass 1947 Alt-Tornow ans elektrische Stromnetz angeschlossen wurde, und die Bewohner des Arbeiter- und Bauerstaates bedankten sich dafür bei ihrer Regierung. Zu zwei Bewohnern Tornows wusste der Historiker Geschichten zu erzählen: Zum ersten der „Haudegen“ Joachim Christian Timm, der 1784 in Tornow geboren wurde. Während der Völkerschlacht bei Leipzig entriss der Husar einem französischen Offizier den Adlerorden, den die Preußen dann Zar Alexander schenkten. Das muss die Franzosen so sehr gewurmt haben, dass im Vertrag von Versailles ausdrücklich gefordert wurde, den Orden zurückzugeben. Timm selbst verstarb 1853 in armen Verhältnissen. Ein anderer bedeutender Mann war Pfarrer Alfred Heidungsfeld, der 32 Jahre bis zu seinem Tod 1964 in Tornow wirkte. 1912 ging er zur Betreuung der Christen nach Sibirien, während der russischen Revolution sollte er sechs Mal erschossen werden. Mit 600 Kriegsgefangenen kam er 1920 nach Deutschland zurück. Beim Einzug der sowjetischen Truppen im April 1945 hielt er – der fließend Russisch sprach und auch die entsprechenden Flüche kannte – die Hand über die deutsche Bevölkerung und wohl auch, wie Zietmann vermutet, russische Kriegsgefangene: Denn die waren plötzlich verschwunden; sie wären einem Edikt Stalins zufolge erschossen worden. Kathrin Seidel vom Organisationskomitee hatte die Moderation des Abends übernommen Die Ortsvorsteherinnen Marlis Pawletta (Tornow) und Veronika Kleßny (Barsdorf) begrüßten die Besucher, Ortsvorsteher Lothar Kliesch (Himmelpfort) hatte ein Pfirsichstämmchen mitgebracht., Ortsvorsteher Fred Zietmann (Marienthal) überreichte ein „Flachgeschenk“ im Briefumschlag. Fürstenbergs Bürgermeister Robert Philipp erinnerte an das Schaffen der Vorfahren, an solchen Festtagen solle man innehalten und überlegen, welche Einblicke aus der Vergangenheit für die Zukunft wichtig sein könnten. Pfarrer Günther Schobert wies in seinem Grußwort darauf hin, dass Geschichte etwas Lebendiges sei, das alle mitgestalten. Ähnlich hatte sich zuvor Zietmann geäußert: Der letzte Sinn von Geschichte sei es, die Gegenwart zu genießen.(wg)