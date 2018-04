Lokaltour erstmals mit Pfandbechern

MOZ

Bernau Am Montag laden ab 18 Uhr zehn Gastronomen aus der Bernauer Innenstadt zur Lokaltour ein. Neu ist diesmal der Einsatz von umweltfreundlichen Mehrwegbechern für Kaltgetränke.

Die Gäste erwartet ein buntes Programm mit Live-Musik, exotischen Klängen sowie DJs und Tanzmusik unter freiem Himmel. Herzhafte Spezialitäten, süße Leckereien und ein breites Sortiment an Erfrischungen wird angeboten. Neu in diesem Jahr ist die Einführung eines nachhaltigen Pfandbechersystems. Ziel der Pfandbecher ist es, die wachsende Vermüllung durch Einwegbecher zu reduzieren und Ressourcen zu schonen. Das Konzept, auf Beschluss der Stadtverordneten, wurde von der BeSt Bernauer Stadtmarketing GmbH erarbeitet und umgesetzt.

Unter dem Motto „Bernauer Lokaltour — Bewusst Bechern“ wird jedes Kaltgetränk in einem umweltfreundlichen Mehrwegbecher ausgegeben. Die Besucher zahlen dafür ein Becherpfand von zwei Euro und können den Becher bei jedem Gastronom, der Kaltgetränke verkauft, wieder abgeben. Perspektivisch sollen die bedruckten Becher auch für weitere Veranstaltungen in Bernau genutzt werden.

Auf einen Besuch zum fröhlichen Tanz durch die Walpurgisnacht freuen sich das Café Mühle, die Taverne Kreta, das Restaurant „Zum Zicken-Schulze“, das Restaurant India 1, die Metzgerei Schneck, das Restaurant „Schwarzer Adler“, das Café Am Steintor, das Elysium, die Catalpa Cocktaillounge und das Café „Was mein Herz begehrt“ in den Adlerhöfen.