Rock und Balladen beim Fontane-Song-Contest

In der Endrunde: Esta Bien aus Neuruppin schaffte es beim Fontane-Song-Contest unter die besten drei. Sie dürfen bei den Fontane-Festpielen erneut auftreten. © Foto: Eckhard Handke

Eckhard Handke

Neuruppin Während sich der Schriftsteller Theodor Fontane als Theaterkritiker betätigte, hatte er mit Musik nicht viel am Hut. Seine Tochter durfte nur üben, wenn er aus dem Haus gegangen war. Ob er also von den Vertonungen seiner Werke oder die Huldigung seiner Person durch die Lieder der jungen Leute, die sich am Fontane-Song-Contest beteiligt hatten, begeistert gewesen wäre?

Am Freitagabend wurden im Neuruppiner Jugendfreizeitzentrum JFZ von Bewerbern zwischen 13 und 20 Jahren 17 Songs eingereicht und acht davon vorgestellt. Eine Jury und das Publikum durften per Stimmzettel die einzelnen Auftritte mit bis zu zehn Punkten bewerten.

Es folgte ein abwechslungsreiches Programm. „Die Halbstarken“ aus Angermünde traten mit ihrem seemännischen John-Maynard-Song auf. Clara Mehnert aus Angermünde beglückte mit ihrem Lied „Glück“. „Mathilda Schroeder und Musikkurs“ von der Prinz-von-Homburg-Schule aus Neustadt hatten ihren Effi-Briest-Song „Erinnerungsduft“ im Gepäck, die Musikschulband „Systemfehler“ aus Hohen Neuendorf und Angermünde die Fontane-Ballade „Balinsenfrauen von Lombock“. Das international besetzte Projekt „Esta Bien“ aus Neuruppin war mit „Unterwegs“ am Start, und Kimy, Fiona, Greta, Adina & Julie von der Evangelischen Schule Neuruppin präsentierten „Theodor Fontane“. Auch die Potsdamer Jugendband „Black Sheep“ nahm mit „Alles still“ am Wettbewerb teil, ebenso die „Theoretiker“ vom Neuruppiner Schinkel-Gymnasium mit ihrem Beitrag „Jenseits des Tweet“.

Vor der Auszählung der Stimmen unterhielten die Musiker Heiko Weißenfels aus Alt Ruppin mit „Ging auch alles um und um“ und das Duo „Horn & Seide“ aus Hamburg mit ihrem Song „Für Effi“ außer Wertung das Publikum. Insgesamt gingen 89 Stimmzettel des Publikums sowie die Wertung der Jury jeweils zu 50 Prozent in die Wertung ein. Uta Bartsch, Geschäftsführerin der Fontane-Festspiele, lobte die schöne Bandbreite der eingereichten Songs und verkündigte die mit Spannung erwartete Auswertung des Wettbewerbs gegen 19.30 Uhr.

Zu den glücklichen Gewinnern des originellen Wettbewerbs gehören „Black Sheep“, „Die Halbstarken“ und „Esta Bien“. Die drei Bands aus Potsdam, Angermünde und Neuruppin können sich darauf freuen, bei den Fontane-Festspielen am 19. Mai erneut auftreten zu dürfen. Dann geht es darum, wer mit seinem Beitrag den ersten, zweiten und dritten Platz belegen wird und sich über die Prämien von 500 Euro, 300 Euro und 200 Euro freuen kann.