Naturparkverwaltung heftig kritisiert

Jürgen Rammelt

Menz Der Unmut der Angler entzündete sich vor allem an den Einschränkungen, die sie bei der Ausübung ihres Hobbys zunehmend hinnehmen müssen.

Rund einhundert Einwohner der Gemeinde Stechlin waren der Einladung von Bürgermeister Wolfgang Kielblock gefolgt. Es sollte die Fortsetzung der Einwohnerfragestunde der jüngsten Gemeindevertretersitzung Ende März sein. Gransees Amtsdirektor Frank Stege, der die Moderation übernommen hatte, dämpfte die Erwartungen der Angler an schnelle Veränderungen. Es werde eher ein Marathonlauf, um die verschiedenen Interessen im Naturpark unter einen Hut zu bekommen. Die Versammlung sollte als „Neuanfang der Zusammenarbeit“ gesehen werden, resümierte Stege nach zweistündiger, zum Teil recht erregter Diskussion. Dem Naturparkchef gab Stege mit auf den Weg, mit den Betroffenen auf Augenhöhe zu kommunizieren. Denn für Unmut hatte zu Beginn der Sitzung gesorgt, dass sich Schrumpf auf Verordnungen und Gesetze berief, die von vielen Anglern als ungerecht empfunden werden.

Noch immer gibt es Streit um die Nutzung des Kanals zwischen Stechlin- und Nehmitzsee, die Anglern untersagt ist, den Mitglieder des Landeskanuverbandes aber zum Teil erlaubt ist. Dagegen hatten die Angler eine Petition beim Landtag Brandenburg gestartet. Ausgang offen.

Auch das EU-Life-Projekt zur Wiedervernässung von Mooren führt zunehmend zu Frust bei den Bewohnern des Naturparks. Dollgows Ortsvorsteher Egon Brehe wetterte gegen die Vernässung. Das Projekt gehe zu Lasten der Wasserqualität in den Seen, kritisierte er. „Wir alle sind für den Naturschutz, wir lieben unsere Heimat. Aber wenn wir nicht gemeinsam etwas unternehmen, dann wir es immer schlimmer“, appellierte Brehe an die Naturparkverwaltung, künftig mit mehr Fingerspitzengefühl zu agieren. Was die Wasserqualität des Roofensees anbelangt, so konnte der Wissenschaftler Dr. Peter Kasprzak vom Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei Neuglobsow am Freitag Entwarnung geben. Die Wasserqualität sei gut: Durch den geringen Zufluss von Nährstoffen sei die Algenbildung gering, die Sichttiefen beachtlich.

Mehr als 20 Helfer waren am Sonnabendvormittag dem Aufruf zum Arbeitseinsatz am Roofensee gefolgt. Zu dem Aktionstag eingeladen hatte der Nabu-Regionalverband Gransee gemeinsam mit der Naturparkverwaltung. Es ging darum, das Ufer des Gewässers im Bereich der Müllerwiese von Unrat zu reinigen und auch Dinge aus dem See zu bergen, die nicht hinein gehörten. Letztere Aufgabe übernahmen vier Mitglieder vom Tauchsportklub Nehmitzsee, die von drei Sportkameraden vom Wittstocker Tauchklub unterstützt wurden. In Neoprenanzüge gehüllt stiegen die Taucher in das zwölf Grad „warme“ Wasser, um den Seeboden nach Gegenständen abzusuchen.

Doch auch im Uferbereich galt es einiges zu erledigen. So wurden im Bereich des Anglergeländes Teile des Schilfs zurückgeschnitten und das abgestorbene Röhricht abgeharkt und entsorgt. Auch eine ganze Karre voll Müll wurde eingesammelt. Beteiligt waren mit Jannis und Elena auch zwei 15- und 16-jährige Jugendliche, die eine wichtige Aufgabe erfüllten. Sie suchten die von den Tauchern geborgenen Gegenstände nach der Europäischen Kahnschnecke, einer gefährdeten Tierart, ab. Die schwarz-weißen Schnecken wurden von den Jugendlichen vorsichtig gesammelt und wieder im See eingesetzt.

Für Mario Schrumpf war der Aktionstag ein Erfolg. Denn neben den Tauchern aus Wittstock und der unmittelbaren Region hatten an dem Einsatz Mitglieder des Menzer Anglervereins, des Ortsbeirates, der Feuerwehr und des Dorfvereins teilgenommen. „Die Gemeinschaft ist wichtig“, erklärte der Naturparkchef am Ende des freiwilligen Einsatzes, als es für alle Teilnehmer einen kleinen Imbiss gab.