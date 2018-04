Waldstadt im Helfer-Modus

Sprösslinge setzen in der Kita „Arche Noah“: Hier soll die Naschmeile erneuert werden. Kulturdezernent Jan König und Tabea Westphal, Koordinatorin des Eltern-Kind-Zentrums, bringen beim Freiwilligentag mit Kindern Erdbeerpflanzen in die Erde. © Foto: Andreas Gora

Julia Lehmann

Eberswalde (MOZ) Seit der ersten Ausgabe finden sich immer mehr Menschen beim jährlichen Freiwilligentag zusammen. An diesem Sonnabend kamen demnach mehr als 460 Helfer in 28 verschiedenen Projekten im Stadtgebiet zusammen. Und das ist nur die Anmeldezahl.

Ein besonders aktiver Tag liegt hinter Eberswalde. „Wer arbeitet, kann auch feiern“, zitierte Jan König, Eberswalder Kulturdezernent, bei der „Afterwork-Party“ seinen Vater. Nach einem Tag voller pflanzen, kochen, putzen und bauen, war ein Großteil der freiwilligen Helfer im Paul-Wunderlich-Haus noch einmal zusammengekommen, ließ es sich schmecken, tauschte sich aus, erfuhr jede Menge Dank von Katja Schmidt, Leiterin der Freiwilligenagentur Eberswalde – ein Produkt der Bürgerstiftung Barnim Uckermark –, die wiederum genauso viel Dank erfuhr.

Für insgesamt 28 Projekte hatte die Freiwilligenagentur zum nun zehnten Mal Helfer zur Teilnahme aufgerufen. Ganz ohne Gegenleistung – abgesehen von der Party am Abend – traten mehr als 460 Menschen zum Einsatz an, plus Kurzentschlossene ohne Anmeldung. Über das Echo zeigte sich Tabea Westphal sehr gerührt. Die Koordinatorin des Eltern-Kind-Zentrums ist mit Eltern und Kindern in der evangelischen Kita „Arche Noah“ im Brandenburgischen Viertel anzutreffen. Hier wird die bereits vorhandene Naschmeile aus Beerensträuchern erneuert. Zusammen setzt man Erdbeer-Stecklinge, Mütter pflanzen Kartoffeln. „Die Kinder sollen sehen, wir säen unsere Pflanzen selbst, sehen wie sie wachsen, pflegen und ernten sie“, erklärt Tabea Westphal. Anmeldungen hätte es vorab nicht wirklich gegeben. „Die Leute kommen auf Zuruf“, so die 34-Jährige.

Nur ein paar Schritte weiter hat am Sonnabend gegen neun Uhr alles angefangen. An der Bildungseinrichtung Buckow begannen die Helfer nach ein paar einleitenden Worten und dem Startschuss durch das Trompetenspiel von Steffen „Schortie“ Scheumann sogleich mit dem Umgraben der Rasenfläche vor der Einrichtung. Unter der Leitung von Landschaftsarchitekt Andreas Timm, seit mehreren Jahren Freiwilliger, wird Rasen gegen Wildstauden und Gräser getauscht. Unter den Anwesenden handelt man den Platz schon als „Neuer Blumenplatz 2.0“, das Vorzeigeprojekt am Humboldt-Gymnasium, das aus dem Freiwilligentag hervorgegangen ist.

An der Bildungseinrichtung trifft man auf Katja Schmidt. „Es sind meist Initiativen, die für diesen Tag entstehen, aber darüber hinaus erhalten bleiben“, sagt sie mit Blick auf Blumenplatz und andere Projekte. Und darum gehe es schließlich. Ehrenamtliches Engagement in den Alltag zu integrieren. Dieser Tag soll den Menschen immer auch ermöglichen, Dinge auszuprobieren, die sie sonst nicht tun, so Schmidt.

Am Freien Gymnasium Finow sah das für die Schüler Lion (14) und Janes (13) so aus, dass sie Günter Schumacher, stellvertretender Schulleiter, und anderen Freiwilligen halfen, den Basketball fertigzustellen. Es galt, eine Umrandung aus Pfeilern und einem dazwischengespannten Netz zu errichten. „Wir Schüler hatten uns das gewünscht“, sagt Lion. Parallel dazu war zur Straße hin, eine Hecke aus Lebensbäumen gepflanzt worden. Zum Teil spenden die Einrichtungen selbst etwas für ihre Projekte, zum Teil bringen Helfer etwas mit. Zu den Hauptsponsoren gehören aber auch diesmal die Sparkasse Barnim und Bäckerei Wiese.

In der Danckelmannstraße 1 nutzte man den Tag nicht nur, um Nistkästen zu bauen. Dort hatte man die Nachbarschaft eingeladen; einfach um sich kennenzulernen. „Wir wollen nicht nur als anonyme Bürger gesehen werden“, sagte Holger Brandt stellvertretend für die 15 Bewohner. Die meisten haben gerade ihr Studium beendet. Sie wollen sich nach außen hin engagieren und das auch kommunizieren. Die „Ideale aus dem Studium weiterverfolgen“, nennt das der 29-jährige Brandt.