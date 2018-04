Live-Musik von Rock bis Sirtaki

Heinz Kannenberg

Frankfurt (Oder) (MOZ) Zum 36. Mal findet heute die MOZ-Kneipennacht statt. Gemeinsam laden die MOZ, die Kneipenzeitung und Frankfurter Gastwirte dazu ein, den Abend vor dem Feiertag zu genießen sowie von Lokal zu Lokal zu ziehen.

Los geht es um 20 Uhr. Wie immer zahlt jeder, der mitfeiern möchte in der Startkneipe seiner Wahl einen Obolus von fünf Euro. Dafür gibt es vom Gastwirt ein Freigetränk und einen Kneipennacht-Stempel. Und danach heißt es: Party machen.

Das „Königs Fritze“ (1) ist Altberesinchens gute Stube. Lokalchef Frank Nagel hat diesmal die Eisenhüttenstädter Band „Lead Pencil“ eingeladen, deren musikalisches Spektrum sich irgendwo zwischen AC/DC und ZZ-Top bewegt. Mit einer großen Bühne, Bierwagen und Grill vor dem roten Steinpavillon auf dem Bahnhofsplatz lädt das „ELYX“ (2) ein. Zwei Bands wollen den Frühling rocken: die Frankfurter Rocklegende „Returning Flood“ und die junge Berliner Band „Käpt`n Karma“. Nach langer Zeit wieder dabei ist die Darstellbar (3) im Kleist Forum. An diesem Montagabend spielt dort die Band „Marty Altmann“. Direkt im Zentrum und mit Blick auf den Lennépark befindet sich „Diebels Live“ (4). Gastwirt Guido Tietgen setzt musikalisch auf Bewährtes: rockige Partymusik von „Franky & Co“.

Jazzige Klänge, die von der Lautstärke auch eine Unterhaltung ermöglichen, gibt es im „Lucca“ (5); dagegen Latino-Rhythmen am Brunnenplatz. Im „Sombredo“ (6) wird ein Berliner Duo zum Tanz spielen. Die Musik passt auch zur Tex-Mex- und Latin-Küche des Restaurants. Nicht weit entfernt befindet sich die Bar „Marlene“ (7). Gastwirt Dirk Tietgen hat gleich zwei Frankfurter Rockbands eingeladen: die Band „Allemann“ und die Band „Escape Into The Light“. Erstmals an der Kneipennacht nimmt das griechische Wirtshaus „Taverna Athos“ (8), ehemals Oderspeicher, teil. Die Band „Sinerga“ tritt bei schönem Wetter im Biergarten auf. Spätestens nach dem dritten Ouzo werden Gäste wohl Sirtaki tanzen. Salsa an der Oder – das ist seit Jahren die musikalische Visitenkarte der „Havana Bar“ (9). Auch diesmal gibt es direkt an der Oderpromenade live gespielte karibische Klänge.

Unter den Lokalen ist eins das nennt sich Club – „Frosch, der Club“ (10), und befindet sich in den Gerstenberger Höfen an der Ziegelstraße. Das Duo „Hoedown“ interpretiert mit Satzgesang, zwei Akustikgitarren, Footstomp und Harp eigene Songs, Titel von Neil Young, sowie Klassiker der Rockgeschichte. Ab 22 Uhr sind dann alle Nachtschwärmer zur Abschlussparty in die Diskothek „Bellevue“ (11) eingeladen.

Die MOZ-Kneipennacht wird erneut unterstützt vom Frankfurter Brauhaus und der Stadtverkehrsgesellschaft.