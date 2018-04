Fünfeichener schmücken ihren Maibaum

Frank Groneberg

Eisenhüttenstadt (MOZ) In mehreren Orten der Region werden heute und am Dienstag Maibäume aufgestellt. Verbunden wird das Ganze mit kleinen Volksfesten. So auch in Fünfeichen. Dort tanzen die Kinder heute ganz traditionell den Maibaum ein. Um 17 Uhr geht es los auf der Fläche am Dorfgemeinschaftshaus. Bereits am Sonntagnachmittag haben Einwohner auf dem Hof von Andreas Richter den Kranz für den Maibaum geflochten.

In Müllrose wird der Maibaum heute um 18 Uhr auf dem Marktplatz aufgestellt. Im Anschluss wird im Innenhof des Rathauses ein Maifeuer entzündet. Es gibt Gegrilltes, Getränke und eine Hüpfburg. Veranstalter ist die SPD im Amt Schlaubetal.

In Brieskow-Finkenheerd wird das traditionelle Maibaumfest am Dienstag gefeiert. Veranstalter ist der Verein „Kulturschmiede“. Gefeiert wird von 10 Uhr bis 15 Uhr auf der Grünfläche am Kreisel. Begonnen wird das Fest mit dem Aufstellen des Maibaums.

In Vogelsang beginnt das Maibaumfest heute Nachmittag um 15 Uhr am Fließ. (gro)