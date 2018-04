Dem großen Bühnenmoment entgegen gefiebert

René Matschkowiak

Frankfurt (Oder) Fast alle bekunden, dass es weiter gehen sollte, irgendwie. Für diese Form des Education Projekts mit dem Staatsorchester waren es am Wochenende allerdings die letzten Vorstellungen. Ein Ende, das nicht plötzlich kam, die schweizerische Drosos Stiftung hatte die großzügige Förderung bis 2018 datiert.

Immerhin drei Staatssekretäre verschiedener Ministerien der Landesregierung waren bei der Premiere dabei, ebenso wie ein polnischer Konsul und natürlich ganz viele Eltern. Die Kinder und Jugendlichen, die auf der Bühne standen, interessierte kurz vor der Vorstellung nicht die Zukunft, sondern nur das Hier und Jetzt.

Dass sie auf der großen Bühne hinfallen könnten oder den Einsatz verpassen, befürchteten etwa Selina Siering und Clea Leonie Siegsmund aus Strausberg. Freilich passierte das nicht. Die Zeit der Proben in den vergangenen Monaten waren schon hart, erzählen sie. Viele Wochenenden haben sie eingesetzt und am Anfang konnten sie sich überhaupt nicht vorstellen, was daraus werden könnte. Die 14 Strausberger aus dem Oberstufenzentrum standen gleich am Anfang auf der Bühne. Egal was ist, wir feiern Party, war in etwa ihr Part. „Doch so oberflächlich sind wir dann doch nicht“, lachen sie.

Trotz aller Mühen und des zeitaufwendigen Fahrens zwischen Strausberg und Frankfurt hat sich die Teilnahme gelohnt. „Es sind schöne Erinnerungen und ich bin selbstbewusster geworden“, meint Selina Siering. Außerdem hat sich passend zum Romeo-und-Julia-Thema ein Liebespaar unter den Strausberger Teilnehmern gebildet, erzählen sie.

Einen Raum weiter bereiten sich die Schüler des Frankfurter Karl-Liebknecht-Gymnasiums auf die Vorstellung vor. Aufgeregt ist Phillip Arno nicht, erklärt er. Die Frankfurter Schüler haben sich mit der Liebe beschäftigt. Sie haben ihre Gefühle und Gedanken zu diesem Thema aufgeschrieben und mit Autoren in Workshops daran gearbeitet. Vor ein paar Wochen haben sie in der Schule Romeo und Julia gelesen. Auch Deutsch-Lehrerin Katja Adam freut sich über die Entwicklung ihrer Klasse während des Projekts. „Die Schüler konnten erleben, wie man mit einem Text umgehen kann“, erklärt die Pädagogin.

Hinter der Bühne wird derweil noch kräftig gearbeitet. Kostümbildnerin Bärbel Jahn beklebt mit Sara Nicole Urban und Antonia Geßner von der Lessingschule Kostümteile mit Klebestreifen. „Damit man die Darsteller schneller umziehen kann“, erklären sie. In den vergangenen Wochen haben sie unter anderem Kragen aus jeweils 250 Papierrollen hergestellt. Zuschauen konnten sie nur während der Proben. In den Vorstellungen geht das nicht, da müssen alle punktgenau im richtigen Kostüm auf der Bühne stehen.

Der Vorhang geht auf. Schon die erste Szene klappt perfekt. Die 200 Kinder jubeln auf der Bühne. Am Ende belohnt sie langer Applaus.