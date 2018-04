Bürger säubern ihre Freilichtbühne

Jörg Hanisch

Eisenhüttenstadt Etwa 60 freiwillige Helfer sind am Sonnabend dem Wildwuchs auf dem Areal der Freilichtbühne zu Leibe gerückt. Am 2. Juni wird dort eine Mallorca-Party gefeiert.

Für Stefan Reschke und Thoralf Sader, Betreiber und Pächter der Freilichtbühne, war die Hilfe am Sonnabend eine willkommene Unterstützung. „Wir haben hier ein ganze Menge vor und wollen, dass wieder Leben hier in den Diehloer Bergen herrscht“, sagt Stefan Reschke. Am 2. Juni wird eine „Mallorca-Party“ gefeiert, eine „90er Sause“ am 21. Juli und am 4. August ist Beatrice Egli live zu Gast. Dazu kommen die Live-Übertragungen der deutschen Gruppenspiele bei der Fußball-WM am 17. Juni, 23. Juni und 27. Juni.

Zu den Helfern gehören der Diehloer und der Schönfließer Heimatverein. Deren Mitglieder befreien Treppen und Wege von Laub und Wildwuchs. Brombeersträucher, dichtes Unterholz hatten die Wege vom Parkplatz Diehloer Straße und die einstigen Zugänge auf dieser Seite fast unkenntlich gemacht. „Wir erhoffen uns eine Entlastung der Parksituation von der Stadtseite aus, wenn die Besucher aus den umliegenden Orten an der Diehloer Straße parken und den oberen Eingang nutzen können“, erklärt Bürgermeister Frank Balzer. Derweil denkt Stefan Reschke über den Abriss des ehemaligen Technikgebäudes nach: „Ja, das war bestimmt früher mal ganz sinnvoll, versperrt aber heute die Sicht auf die Bühne. Deshalb wollen wir auf einer Plattform Platz schaffen, von der aus die Leute etwas sehen können und so zum Beispiel vom Cateringstand aus auch das Geschehen auf der Bühne verfolgen können“, begründet er.

In den Sitzreihen sind Kinder und Jugendliche der Jugendfeuerwehr des Löschzuges Innenstadt damit beschäftigt, Unkraut zu zupfen und Sitzbänke von Bewuchs zu befreien. Der Spaß kommt dabei nicht zu kurz und auch die rote Fassbrause scheint zu munden. „Wir wollen, dass es hier schön aussieht und die Leute sich wohlfühlen, wenn sie hierher kommen. Und wir wollen ja auch in sauberen Reihen sitzen“, lautet die einhellige Meinung der jungen Truppe. Und so wird aus der „grünen Hölle“ in den Diehloer Bergen binnen eines Nachmittags eine grüne Oase der Kultur, für die die Betreiber auch in den nächsten Jahren einiges vorhaben. Nicht unerwähnt bleiben soll, dass die Pächter die Bühne natürlich auch für andere Interessenten und deren Events zur Verfügung stellen.

Karten für die Mallorca-Party mit Mickie Krause, Tim Toupet, Oli P. und anderen gibt es unter anderem in der Eisenhüttenstädter Tourismus-Info und im Internet unter www.reservix.de.