Ideen für Gesundheitsbahnhof gefragt

Doris Steinkraus

Gusow „Eine gute Idee, die man nur begrüßen kann“, meinte Annette Werner beim Tag der offenen Tür am Gusower Bahnhof. Dr. Berit Meyerrose und Dana Rütters sprachen den ganzen Tag über mit Vertretern der Region, stellten Ideen und Möglichkeiten dar. Zum Abschluss waren die Bürger des Doppeldorfes eingeladen, die sich – wie Annette Werner – durchweg begeistert zeigten von den Ideen.

„Wir haben kein fertiges Konzept“, betonte Dana Rütters. Die Gesundheitsökonomin arbeitet als wissenschaftliche Mitarbeiterin in der Deutschen Krebsgesellschaft. Die Medizinerin Berit Meyerrose ist im Gesundheitsamt in Berlin tätig. Mit weiteren Enthusiasten im Hintergrund entwickeln die Berlinerinnen Visionen für den historischen Bahnhof. Er ist einer der wenigen noch erhaltenen Empfangsgebäude an der Ostbahn, wird täglich von Hunderten Pendlern frequentiert. Vom Bahnhof sehen sie nur die zugenagelten Fenster. Zum Tag der offenen Tür waren Interessierte eingeladen, sich im Haus umzusehen und selbst Vorschläge zu unterbreiten, wie die Räume in den beiden Etagen einmal genutzt werden könnten.„Wir wollen keine klassischen Arztpraxen hier einrichten“, betonte Dana Rütters. Es gehe um ein Konzept, das einen ganzheitlichen Ansatz hat – neben Medizin auch Angebote für Geselligkeit, die Seele und fürs Wohnen.

Manch ein Besucher wünschte sich, dass es schon losgehen möge. „Wir wollen zunächst aber erst einmal mit den Bürgern und Partnern vor Ort gemeinsam etwas entwickeln. Etwas, das alle wollen und mittragen“, sagte Dr. Berit Meyerrose.

Zu den Gästen des Tages gehörte auch Märkisch-Oderlands Landrat Gernot Schmidt, der sich angetan zeigte von der Idee und Unterstützung zusicherte. Die Akteure machten deutlich, dass ihre Vision vom Gesundheitsbahnhof nicht von heute auf morgen umsetzbar ist. Zunächst muss ein schlüssiges Konzept auf den Tisch. „Das wird jetzt unsere nächste Aufgabe“, kündigte Dana Rütters an. Dazu gehöre auch die Frage der Finanzierung. Die Sewoba als Eigentümer unterstützt das Vorhaben, will mit den Berlinern auch Finanzierungswege beleuchten. Wahrscheinlich 2019 wird solch ein Konzept vorliegen. Erst dann könnten Umbaupläne in Auftrag gegeben werden. Die Realisierung dürfte dann weitere Zeit in Anspruch nehmen.

„Wir als Gemeinde stehen hinter dem Vorhaben“, versicherte Bürgermeister Karlheinz Klein. Die Kommune hatte einst viel Geld in die Hand genommen, um das Bahnhofsumfeld mit Fördermitteln herzurichten. „Wir brauchen wieder Leben in dem Haus“, betonte Klein.(dos)