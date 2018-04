Amtsleiter räumt Bedenken aus

Elke Lang

Storkow Die Bedenken, dass durch das „Integrierte Stadtentwicklungskonzept“ (Insek) Mittel für andere wichtige Aufgaben langfristig gebunden sind, konnte Baumamtsleiter Robert Hentschel zur jüngsten Sitzung des Bauausschusses beseitigen. Insek wurde auf Beschluss der Stadtverordnetenversammlung am 15. Dezember 2016 unter anderem mit Bürgerbeteiligung in Form von öffentlichen Planungswerkstätten erarbeitet und erfüllt die Leitbildfunktion der Stadtentwicklung bis 2030. Zur Stadtverordnetenversammlung am 3. Mai wird Insek zum Beschluss vorliegen.

Wie Robert Hentschel ausführte, gebe das Konzept nur die Zielrichtung vor und werde alle Jahre wieder überprüft und angepasst. Der Maßnahmenkatalog sei nur grob mit Kosten hinterlegt. Es können jederzeit Projekte zugeschrieben, verschoben oder verworfen werden. Alle wichtigen Punkte sind enthalten, zum Beispiel die Belebung des Marktplatzes, die Sichtbarmachung des Sees und die Gestaltung des Bahnhofsvorplatzes.

Durch das Vorhandensein des „Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes“ werden Projekte gefördert, die durch das Leader-Programm nicht förderfähig seien. Dabei bezahlen Bund, Land und Kommune je ein Drittel, so der Bauamtsleiter.