Baum-Begegnungen in Bruchmühle

Thomas Berger

Bruchmühle Es sind richtige Baum-Porträts, die Inka Lumer geschaffen, die in der am Freitagabend eröffneten neuen Ausstellung im Bürgerhaus Bruchmühle zu sehen sind. Da grüßt zum Beispiel „Der Dicke“, die mächtige Stieleiche in Krügersdorf. Oder die sogenannte „Malerkiefer“ in Storkow. Dazu markante Ulmen in Groß Schauen und Motzen, eine alte Weide in Dolgenbrodt oder die Hohle Esche, lokal gut bekannt, in Königs Wusterhausen. Festgehalten mit Hingabe, Feingespür und Detailverliebtheit. Immer im Bestreben, die Seele des jeweiligen Baumes einzufangen. Und nicht jeder steht mehr, räumte die 1973 in Berlin geborene und aufgewachsene Mutter zweier Töchter, die in Streganz (Gemeinde Heidemühle/Dahme-Spreewald) lebt und arbeitet, ein. Manche sind gerade Opfer der jüngsten schweren Herbststürme geworden.

Sabine Wiedemann, die sich ebenso wie die diversen Helfer über knapp 60 Gäste zur Vernissage freute, war durch einen ihr von Nabu-Vertreter Sven Bartuschek überreichten Kalender auf die Künstlerin aufmerksam geworden. Sogleich sei sie begeistert gewesen, und die gleiche Begeisterung erfasste auch die Gäste bei der nunmehr sechsten Ausstellungseröffnung im Rahmen der Reihe „Freitag 3 nach 8“. Zumal die einst gelernte Schriftsetzerin mit Abitur, jahrelang als Illustratorin angestellt und seit 2014 freischaffend, nicht nur ihre Bilder zeigte, sondern selbst für die musikalische Umrahmung des Abends sorgte. In der von ihr angeführten Band The Neighbors spielen auch ihre Eltern mit.

Die fünfköpfige Truppe stieg a cappella mit einem schottischen Seemannslied ein, bevor es – dabei oftmals die Instrumente wechselnd – mit einem Lied mexikanischer Wanderarbeiter in den USA in den 1940er-Jahren, dem irischen Song „Eine Tasse Tee“ oder auch dem mitreißend-tänzerischen „Freylich“ (Fröhlich) aus Osteuropa weiterging.