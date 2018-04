Von Murmeln bis Fahnenappell

2. Tag der Ortsgeschichte mit dem Heimatverein: Hans Keller spricht beim Thema Kindheit und Jugend in Fredersdorf und Vogelsdorf zur Schulzeit damals © Foto: Gabriele Rataj

Erstpräsentation: Nach dem Fredersdorfer wurde diesmal das Vogelsdorfer Dorfmodell gezeigt – an der Platte Hans Keller (l.), Petra Becker, Petra Richter (mit Zeigestock) © Foto: Gabriele Rataj

Gabriele Rataj

Fredersdorf-Vogelsdorf (MOZ) Bei eher verhaltener Resonanz hat der 2. Tag der Ortsgeschichte auf dem Gutshof-Gelände stattgefunden. Der Heimatverein mit seinen Getreuen hatte dabei nichts unversucht gelassen, um ein möglichst viele Bürger des Ortes interessierendes Thema facettenreich aufzubereiten.

Das langjährige Vereinsmitglied Hans Keller schöpfte aus Unterlagen, seinen und den Erinnerungen einstiger Schüler für eine kleine Gesprächsrunde über „Unsere Schulzeit in Fredersdorf und Vogelsdorf“. Ergänzt wurden sie durch Helmut Thamm, der sich besonders dem Vogelsdorfer Teil zugewandt hat, was sich in den nächsten Publikationen des Vereins widerspiegeln wird.

Zu Kinderspielen erhoffte sich der Verein Familien mit Nachwuchs. Murmeln und Kreisel, Steckenpferd, Kaufmannsladen, Puppenhaus oder Kartenspiel lagen und standen bereit. Zwei Mutige versuchten sich in Sütterlinschrift, während sich Ältere das fertig gestellte Dorfmodell von Vogelsdorf bis 1945 ansehen und erläutern lassen konnten.

Ein paar Lehrer mehr aus der großen Kommune hätte man beim Vortrag von Ortschronistin Petra Becker erwartet, die nicht ohne Herzblut, doch mit kritischer Distanz zum Thema „Seid bereit! – Immer bereit!“ Kindheit in der DDR reflektierte und faktenreich in gesellschaftlichen Zusammenhang stellte. Deutlich mehr wurden es später bei der Lesung aus dem neuen Buch zu Adolph Hoffmann. „Beim ersten Mal kamen auch keine Massen“, resümierte Petra Becker. Bis sich so etwas etabliere, brauche man einen günstigeren Zeitpunkt und langen Atem. „Aber den haben wir“, fügte sie hinzu. (rj)