Ein legendärer Familienclan

Holger Rudolph

Wusterhausen Die untere Etage des Wusterhausener Wegemuseums reichte am Samstagnachmittag kaum aus für die fast 50 Besucher, die zur Ausstellungseröffnung von August Achilles d’Orey gekommen waren. Etwa 30 von ihnen waren aus Portugal angereist. Sie gehören zu den inzwischen mehr als 2 000 Nachkommen des gebürtigen Wusterhauseners.

August Eduard Wilhelm Hector Achilles d’Orey lautet der vollständige Name des Mannes, dem die neue Schau „Von der Dosse an den Atlantik“ gewidmet ist. Dieser wurde 1820 in jenem Wusterhausener Barockhaus am Markt als Kaufmannssohn geboren, in dem sich heute das Wegemuseum befindet. 14 Schautafeln in der oberen Etage des Gebäudes erzählen noch bis Ende Oktober von seinem abenteuerlichen Leben.

1849 kämpfte d‘Orey in der Badischen Revolutionsarmee. Nach der Niederlage flüchtete er erst in die Schweiz, später nach London. Seinen Lebensunterhalt bestritt der Schöngeist fortan in Frankreich und Spanien mit Klavierkonzerten. 1852 lernte er die adlige Portugiesin Luiza Mouzinho de Albuquerque kennen, heiratete sie und zog mit ihr auf die Azoren, wo er als Geschäftsmann tätig wurde und Schiffbrüchige betreute. Als der frühere Revolutionär gesucht wurde, änderte er seinen Namen in Achilles d’Orey und erfand für sich eine neue Biografie.

Wusterhausens Bürgermeister Roman Blank (SPD) lobte das Erinnern an den für lange Zeit weitgehend vergessenen Sohn der Stadt und den Besuch dessen portugiesischer Nachkommen als „einen kleinen Schritt dorthin, dass wir in Europa näher zusammenziehen“. Der europäische Gedanke sei in seiner Stadt, die bereits um 1400 an wichtigen Handels- und Pilgerwegen lag, verwurzelt.

Die Ausstellung im Rahmen von „Kulturland Brandenburg 2018“ wird unter anderem durch das brandenburgische Kulturministerium gefördert. Kulturland-Autor Christian Müller-Lorenz lobte das Wegemuseum und die Nachkommen von Achilles d’Orey für die gelungene Ausstellung. Als eines der 2018 geförderten Projekte von „Europa in Brandenburg“ setze die Schau gegenwärtigen nationalistischen Tendenzen in Teilen Europas etwas sehr Positives entgegen. Vor allem junge Menschen könnten über die gezeigte Familiengeschichte an das Thema des europäischen Kulturerbes herangeführt werden.

Museumsleiterin Katharina Zimmermann freute sich, dass in erster Linie durch die Forschung der Nachkommen „die Geschichte eines Mannes plastisch wird, von dem wir zuvor nur sehr wenig wussten“. Sie träume davon, das facettenreiche Leben Achilles d’Oreys auch virtuell und digital aufzuarbeiten: „Diese spannende Geschichte vermarktet sich von selbst.“ Wie groß das Interesse in Portugal sei, zeige sich daran, „dass wir so ein großes Familienfest wohl in der ganzen Gegend noch nicht hatten“. Sie dankte Guilherme d’Orey und allen anderen an der Aufarbeitung der Familiengeschichte beteiligten Nachfahren für ihre große Leistung.

Guilherme d’Orey wusste lange nur, dass die Ursprünge seiner Großfamilie in Deutschland liegen. Die Herkunft sei stets mit einem Hauch von Mystik, Legende und Stolz umwoben gewesen. Noch heute singe die Familie deutsche Weihnachtslieder, und bis zur vorigen Generation wurde der Nachwuchs nur durch deutsche Kindermädchen betreut. Gemeinsam mit seinem Vater Carlos und weiteren Verwandten habe er das Leben seines Vorfahren erforscht.

Wie sehr der Gründer der d’Oreyschen Familiendynastie auch ein Romantiker war, belege eine Anekdote. Kurz vor seinem Tod habe der schon schwerkranke Urahn seiner Ehefrau einen Rosenstrauß gekauft. Obwohl er es kaum noch bis zum Händler schaffte, bestand er auf zehn Stielen. Eine Blüte in voller Pracht stand für seine geliebte Ehefrau, die anderen neun Knospen symbolisierten die Kinder mit all der ihnen innewohnenden Hoffnung.(hr)