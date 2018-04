Ein Hoch auf die Farbe Orange

Aileen Hohnstein

Text Holzschuhe und Gouda durften beim Orangefest in Oranienburg am Sonntag natürlich nicht fehlen. Bereits zum elften Mal wurde das holländische Erbe der Stadt gefeiert. Bei sonnigem Wetter kamen um die 5 000 Besucher zum Schloss oder in den Schlossgarten. Die Band Mueckenheimer spielte Swing-Musik, die niederländische Kunsthandwerksgruppe „Salland“ zeigte traditionelle Produkte und die Artistokraten präsentierten Kunststücke und gute Laune. Bürgermeister Laesicke konnte das bei der Eröffnung hautnah miterleben. (Seite 3)Foto: Aileen Hohnstein