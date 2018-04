MSV verpasst Big Points

Gunnar Reblin

Neuruppin (RA) Der MSV Neuruppin hat es verpasst, Big Points im Meisterschaftsrennen der Fußball-Brandenburgliga einzufahren. Im Duell der Verfolger von Spitzenreiter Ludwigsfelde kamen die Fontanestädter gegen den FSV Bernau nicht über ein 1:1 (0:1) hinaus. Zwei große Aufreger bildeten den emotionalen Schlusspunkt der Partie.

Erstens: In der vierten Minute der Nachspielzeit - fünf hatte Schiri Dietmar Tackmann (Schwerin) nach vielen Unterbrechungen in der zweiten Halbzeit angezeigt - holten die Hausherren zum vermeintlichen Lucky Punch aus. Bernau ließ sich nach einem Freistoß klassisch auskontern. Doch Florian Riehl scheiterte nach Querpass von Marcel Weckwerth freistehend am glänzend reagierenden Schlussmann Eric Niendorf, der den Ball mit dem Fuß abwehrte.

Zweitens: Nach dem Abpfiff ging es noch emotionaler zu. Die Bernauer echauffierten sich über eine rassistische Beleidigung, die Jacob Krüger gegenüber Bernaus Milos Savkovic getätigt haben soll. Auf Wortwechsel folgte eine Rudelbildung. Im Spielertunnel wurde heftigst diskutiert. FSV-Trainer Christian Städing bezog Stellung: "Eine rassistische Beleidigung geht mal gar nicht. Wir haben Zeugen. Wir werden Strafanzeige gegen den Neuruppiner Spieler stellen. Das überlagert alles Sportliche."

Auch wenn Städing zunächst kein Wort über das Spiel verlieren wollte, so gab er auf erneuter Nachfrage jedoch noch zu Protokoll: "Mit dem Punkt können wir gut leben. Ich habe uns in der ersten Halbzeit einen Tick besser gesehen, den MSV im zweiten Durchgang. Da haben wir keine zwingende Torchance mehr, so ehrlich muss man sein."

Sein Gegenüber, Henry Bloch, zeigte sich mit dem Spiel seiner Mannschaft "bis vor den gegnerischen Strafraum" zufrieden. "Nur im letzten Drittel fehlte uns der nötige Punch." Dass sein Team den Siegtreffer noch auf dem Silber-Tablett serviert bekam, aber eben nicht nutzte, sei sehr ärgerlich. Bloch beschränkte sich in seinem Resümee auf das rein Sportliche.

Insgesamt hatte dieses Spitzenspiel kein Spitzenniveau. Bernau legte die MSV-Flügel mit einer Fünfer-Abwehrreihe über weite Strecken lahm. Dennoch waren die Neuruppiner das spielbestimmende Team. Die Schüsse von Marcus Lemke (10.) und Lukas Japs (24.) wurden eine sichere Beute von Niendorf. Und Jeffrey Kniestedt wurde im letzten Moment geblockt (30.). Mit leichten Ballverlusten bereiteten die Gastgeber dann Bernau das Feld. Zunächst scheiterte Georg Machut am Außenpfosten. Kurz darauf fischte Johannes Wilke einen Freistoß von Kim Schwager, der einmal mehr sein feines linkes Füßchen präsentierte, sensationell aus dem Eck. Doch bei der nachfolgenden Ecke schlugen die Gäste zu. Das Leder rutschte am ersten Pfosten zu Damir Coric durch, der den Ball per Kopf aus Nahdistanz zum 0:1 unter die Latte wuchtete (37.). Der MSV zeigte sich beeindruckt - gar bis tief in die zweite Halbzeit hinein. "Uns ist im letzten Drittel nicht viel eingefallen", haderte MSV-Coach Bloch. Quasi wie aus dem Nichts hatte Japs die Chance zum Ausgleich, schloss aber zu zentral ab (72.). Wie zuvor beim FSV, musste ein Standard das Erfolgserlebnis einleiten. Freistoß Lukas Japs. Kopfball Lemke. Parade Niendorf. Abstauber Kevin Blumenthal. 1:1 (75.).

Marcus Lemke belebte die MSV-Offensive spürbar. In den letzten Minuten durften die Hausherren gar in Überzahl stürmen. Schiri Tackmann schickte Bernaus dauerhaft schimpfenden Damir Coric mit Gelb-Rot vom Platz (83.). Der K.o. blieb den Gästen jedoch erspart.