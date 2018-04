Lindower Zweite steigt in die Regionalliga auf

Matthias Haack

Halle/Saale (RA) Der ranghöchste Volleyballverein im Kreis ist in der kommenden Spielserie auch in der Regionalliga vertreten. SV Lindow-Gransee II setzte sich am Sonntag im Relegationsturnier gegen zwei Teams durch.

Damit haben die Volleyballer , die sich aus den Vereinen Grün-Weiß Lindow und VSV Gransee rekrutieren, zwei Mannschaften auf höherer Ebene. Die Erste schloss vorige Woche ihre Serie in der 2. Bundesliga als Sechste ab, die Zweite punktete in der Brandenburgliga und wurde Zweite. Dieser Tabellenplatz hinter Landesmeister Prieros reichte aber aus, um an einer Relegation teilzunehmen. Der Sieger aus diesem Turnier ist Aufsteiger. Ob der Zweite auch hoch kann, entscheidet sich noch. Das hängt von Meldungen, Rückzügen in höheren Spielklassen ab. Fakt ist: Lindow-Gransee II verkürzte den Abstand zur Ersten. Jetzt liegt nur noch die 3.Liga dazwischen.Dieses Ziel hatte Vereinschef Frank Seeger in den vergangenen Jahren immer wieder ausgegeben.

In der Relegation fehlte am Sonntag der Vertreter aus Berlin-Mariendorf. Es kam im Dreierturnier nur zu zwei Begegnungen. Dem guten Start gegen CV Mitteldeutschland II folgte ein Leistungseinbruch und der Satzverlust. Aber der Sechser um Spielertrainer Torsten Spiller drehte auf und brachte die beiden folgenden Sätze durch. Schnell war der vierte Satz als verloren abgehakt. Im Tiebreak zog Lindow-Gransee II jedoch durch und hatte recht zügig fünf Matchbälle. Vier wehrte der Gegner ab.

Im zweiten Spiel der Relegation sah es nach zwei Sätzen sehr gut aus. Nur "fielen wir in ein Stimmungsloch", gestand Tobias Stöckel. Satz drei und vier holte sich der USV Halle. "Wir legten dann sehr früh die ganze Konzentration auf den fünften Satz", fasste Stöckel die Endphase zusammen. Es klappte. Denkbar knapp, aber letztlich mit 15:13 setzte sich das Spiller-Team zum zweiten Mal im Tiebreak durch.

Einer, der einen wesentlichen Anteil am Erfolg hatte, war Angreifer Magnus Schlaugk. Der ehemalige Zweitliga-Spieler legte nach einer Knieverletzung im Februar voriges Jahres eine lange Pause ein, hatte kein Saisonspiel in den Armen und trainierte jedoch zuletzt sehr intensiv mit. Mit seiner Dynamik und vor allem den Emotionen riss er das Team mit.