Nobody knows spielen beim Brückenfest

Bernhard Sobanski

Frankfurt (Oder) Für viele Besucher des letzten Hansestadtfestes war die Band „Nobody Knows“ aus Stendal schlicht die musikalische Neuentdeckung des Jahres. Das Quintett mit dem charismatischen Sänger Max Heckel schaffte es innerhalb weniger Minuten, ein abwartendes Publikum, in einen tanzenden und mitsingenden Fanblock zu verwandeln. Die Band mischt stilübergreifend Balkanpop, Irish Folk, Gipsy, Rock und alles was tanzbar ist. Zum Brückenfest am 1. Mai kommen „Nobody Knows“ erneut an die Oder. Sie treten um 16 Uhr auf der Hauptbühne an der Konzerthalle auf.

Das Brückenfest – zu dem Linke, DGB, die Kindervereinigung und der Verein Depot 2004 einladen – ist ein politisches Volksfest, aber auch ein Kulturfest. Auf vier Bühnen gibt es von 11 bis 18 Uhr Programm. Die Frankfurter Fanfarengarde eröffnet die Politparty traditionell mit einem Konzert an der Hauptbühne. Auf der Kinderbühne kann man die Tanzgruppe des Vereins „Intertreff“ erleben. Auf der Politbühne gibt es zum Programmstart ein Konzert des Berliner Liedermachers Frank Viehweg. Und an der Havana Bar interpretiert Uwe Beirer Chansons und Lagerfeuermusik.

Knapp zwei Dutzend Bands, Ensemble und Solisten wirken insgesamt mit. Neben den Bühnenprogrammen, Straßenvorführungen von Sportvereinen und Aktionskünstlern sowie den Informationsständen vieler Vereine, Organisationen und Initiativen erwartet die Besucher auch wieder ein vielfältiges Cateringangebot. Erstmals ist auch das Foyer der Konzerthalle als gastronomisches Angebot sowie Infopoint geöffnet. Stündlich werden dort Führungen durch die Konzerthalle angeboten.(sob)