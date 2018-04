Azubi-Ebbe auf dem Bau

Marco Winkler

Ort (MOZ) Wer kennt nicht die langen Wartezeiten auf Handwerker und Baufirmen: In Oberkrämer droht aktuell der Terminplan einer Hortsanierung zu platzen, weil die Gemeinde keine Firma findet, die Pflasterarbeiten ausführen kann. „Viele wissen nicht, woher sie die Leute nehmen sollen, um die Arbeit zu erledigen“, sagt der Bezirksvorsitzende der Gewerkschaft IG Bau Mark Brandenburg, Rudi Wiggert – und das trotz Bau-Boom. Allein in Oberhavel seien derzeit 40 Ausbildungsplätze im Bausektor unbesetzt. „Die meisten Chefs im Kreis Oberhavel sollten sich darauf gefasst machen, dass es vorerst extrem schwer wird, Azubis zu finden“, so Wiggert.

Die Bau-Gewerkschaft übt hier scharfe Kritik, die Richtung Arbeitgeber zielt. „Bauarbeitgeber begreifen immer noch nicht, dass es höchste Zeit wird, die Jobs auf dem Bau deutlich attraktiver zu machen.“ Der Kampf um gute Lehrlinge gipfele momentan in einer „Betonkopf-Geiz-Mentalität“. Als Zeichen dafür sieht die Bau-Gewerkschaft die gescheiterten Tarifverhandlungen. Die IG Bau forderte sechs Prozent mehr Lohn (bei einer zwölfmonatigen Laufzeit) für rund 800 000 Bauarbeiter sowie ein 13. Monatseinkommen für alle. Zudem sollten zukünftig Arbeiter ihre Baustellen-Anfahrt bezahlt bekommen und Arbeitgeber die Ausbildungskosten und Fahrten zu Berufsschule übernehmen.

Die Bau-Gewerkschaft hofft nun auf ein annehmbares Schlichtungsangebot seitens der Arbeitgeber. Ansonsten drohe die Lage endgültig aus dem Ruder zu laufen. Auch Oberhavel wäre das „massiv betroffen“: „Wir bereiten uns auf alles vor. Auch darauf, das Bauleben lahmzulegen“, droht Wiggert mit Streiks. „Vor allem setzen wir aber darauf, dass die Arbeitgeber eine Schlichtung als Chance begreifen.“