Klassik, Musical und Jazz

Gabriele Rataj

Buckow (MOZ) Der Zeitpunkt für Liebhaber der sommerlichen Konzertreihe „Klassik im Grünen“ rückt in greifbare Nähe. Zu Pfingsten können sich die Freunde hochwertiger Kammermusik im Schlosspark des Kneipp-Kurortes Buckow wieder heiteren Klängen unter schattigen Bäumen hingeben.

Ernst Herzog vom Buckower Kunst- und Kulturförderverein, der die Veranstaltungsreihe seit vielen Jahren verantwortet, kündigt das erste von acht Konzerten für Pfingstsonntag an. Der Musiker kennzeichnet es als „vielseitiges und künstlerisch hochwertiges Programm“, das dem Publikum unter freiem Himmel „eindrucksvolle Begegnungen mit den Künstlern“ ermöglicht.

Kammermusik von Beethoven und Zeitgenossen durch die „Camerata Musicale Berlin“ eröffnet dabei den Reigen. Das Ensemble „Saxofonquadrat“ ist am 3. Juni mit Musik von Johann Sebastian Bach zu Gast in Buckow. Die vier Saxophonisten kombinieren diesen mit Stücken von Piazzolla und Jazz. Am 1. Juli präsentiert sich das „TrombQartett“ aus Poznan. Die vier jungen Posaunisten sind Mitglieder des Philharmonischen Orchesters Poznan und treten europaweit auf.

Auch das „Ensemble Flexible“ setzt sich aus sehr jungen Musikerinnen und Musikern zusammen, weiß der ausgewiesene Kenner Ernst Herzog. Das ambitionierte Bläsertrio aus der Nähe von München verbinde das Konzert in Buckow am 15. Juli mit einem Berliner Auftritt. Hier steht Wiener Klassik auf dem Programm.

Einen Höhepunkt erreicht die Konzertreihe am 29. Juli mit einem Gastspiel des Blechbläserquintetts „Neva Brass“ aus St. Petersburg. Technisch perfekt und künstlerisch auf höchstem Niveau, stellt das Ensemble Bearbeitungen aus Oper, Operette und Musical vor. Fortgesetzt wird am 12. August mit jazzigen Klängen, Wiener Kaffeehausmusik und folkloristischen Improvisationen. Das junge Duo „Subsystem“ (Saxophon und Kontrabass) ist bekannt für sein kreatives Zusammenspiel.

Das „Diplomatische Streichquartett“ aus Berlin wird das Abschlusskonzert am 19. August mit Streichquartetten der Geschwister Fanny Hensel und Felix Mendelssohn gestalten – „einfach umwerfende Musik“, urteilt Ernst Herzog.