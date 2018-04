Ernährungsberaterin warnt vor Milch und Alkohol

Manja Wilde

Bad Saarow (MOZ) Wie Ärzte Brustkrebs früh erkennen können, welche Therapien es gibt und wie die Brust nach der Operation rekonstruiert werden kann, erfuhren Besucher des Brustkrebstages am Sonntagvormittag im Helios Klinikum Bad Saarow. Rund 80 Frauen und Männer waren der Einladung gefolgt. Darunter Regina Bayer aus Fürstenwalde. „Ich hatte Brustkrebs und bin schon dreimal von Frau Dr. Sawatzki operiert worden. Jetzt bin ich glücklich, dass sie wieder in Bad Saarow ist“, sagt die 69-Jährige. „Im Moment bin ich putzmunter, alle Ergebnisse sind super“, ergänzt sie.

Seit Anfang des Monats gibt es am Helios Klinikum eine Klinik für Senologie. Sie befasst sich mit Diagnostik und Therapie sämtlicher Erkrankungen der Brust. Dr. med. Marén Sawatzki ist die Chefärztin. Im Mittelpunkt steht der Brustkrebs – in Deutschland häufigste Krebserkrankung bei Frauen. Rund 350 Patientinnen sind es jährlich in Bad Saarow. „Wir sind die Klinik mit den meisten Behandlungen in Brandenburg“, betont Dr. med. Harry Brunzlow, Chefarzt des Brustzentrums.

Zum Team gehören dort neben Ärzten und Schwestern auch eine Psychologin und eine Ernährungsberaterin. Letztere zeigte an einem kleinen Stand, mit welchen Lebensmitteln sich die Heilung unterstützen lässt. „Grünes und rotes Gemüse“, erklärte Rita Burmeister, „enthält entzündungshemmende und immunstärkende Stoffe. Drei Hände voll Gemüse und zwei Hände Obst empfiehlt sie deshalb pro Tag. Milch sollten Patientinnen hingegen nur in Maßen zu sich nehmen. „Sie enthält Östrogene, die Entzündungsherde noch fördern können“, erläutert Rita Burmeister. Alkohol hemme die Heilung ebenfalls. „Er belastet die Leber und der Körper muss sich darauf konzentrieren, sie zu reinigen. Das verändert den Stoffwechsel“, erklärte sie. Mehr als 100 Milliliter Wein pro Tag sollte eine Frau daher nicht trinken.

Weiche Kissen in Herzform präsentierten die Grünheider Quilt-Ladies und die Fürstenwalder Herz-Schwestern an ihrem Stand. Patientinnen bekommen sie in der Klinik geschenkt. Unterm Arm getragen, schützen die Kissen vor plötzlichen Bewegungen und Stößen, mildern Schmerzen nach der OP.