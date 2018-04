Konzert zum Konventionenbrechen

Christina Sleziona

Eberswalde Mit einer kontrastreichen Mischung aus Postrock, Avantgarde Jazz und klassischer Musik mischte die Band „Schulbus“ am Sonnabend das Publikum von „Guten Morgen Eberswalde“ auf. Unter dem Motto „Break“ spielte das Trio, bestehend aus Hannes Buder, Robert Menzel und Hannes Lingens freche Gitarrenriffs, melodische Saxophonklänge und schlagfertige Drum-Einlagen, durch Improvisationen aufgelockert.

„Break“, das heißt mit bestehenden Musikkonventionen zu brechen, ist ein Musikstil, der vor allem von Kontrasten lebt, so Saxophonist Robert Menzel. Dabei könne sich der Zuhörer aussuchen, ob ein kompositorischer Umgang mit der Improvisation dazugehöre – oder ob der Stil vielmehr einer improvisatorischen Komposition gleicht. Eins ist jedoch Fakt: Das freie Spiel war ein wichtiger Bestandteil ihres Auftritts, der über 100 Zuschauer auf den Eberswalder Marktplatz lockte.

Zum Mitwippen luden eigene Kompositionen wie „Winterdance“, oder „Always Doubts and Questions“ ein, auf deren melancholische Klänge lautstarke Beats folgten. Traurige Klänge führte dagegen Udo Muszynski an. Mit dem Open-Air-Konzert, so der Veranstalter, sollte an den vor vier Jahren verstorbenen Mitstreiter und „Kulturverstärker“ Jens Köckritz erinnert werden.

Gleichzeitig lieferte das Trio von „Schulbus“ einen ersten Vorgeschmack auf „Jazz in E“, das vom 9. bis 12. April wieder in die Waldstadt kommt. „Es ist großartig, dass es in Ostbrandenburg solche Veranstaltungen wie ‚Guten Morgen‘ oder ‚Jazz in E‘ gibt“, betont Robert Menzel. „Solch ein kulturelles Angebot kann nur qualitätssteigernd für die ganze Stadt wirken.“

Das Publikum schien begeisterungsfähig zu sein, stellte Gitarrist Hannes Buder fest. „Die Leute wirken, als würden sie sich gern einlassen.“ Indes sei die Zukunft von Schulbus“ noch ein wenig ungewiss. Man möchte jedoch weiterhin eng miteinander arbeiten und die vorangegangene Schaffenspause endgültig für beendet erklären. Ein erneutes Treffen in Eberswalde ist demnach nicht auszuschließen.