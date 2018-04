Aus Nachbarn werden Bekannte

Manja Wilde

Grünheide (MOZ) Teilnehmer-Rekord, Marktstände mit Kuchen und Grillwürsten, Superwetter: „Ich bin ganz schön überwältigt“, gesteht Grünheides Sozialamtsleiter Bernd Schlüter. Gerade hat er sein Fahrrad zu den vielen anderen am Hangelsberger Badestrand geschoben. Bierbänke und Tische stehen dort bereit und rund 80 Kinder, Frauen und Männer tummeln sich am Ufer.

Pünktlich um 10.15 Uhr startete die dritte Auflage der Tour „Grünheide auf Rädern“ am Sonnabend in Alt Buchhorst. In Kagel stießen weitere Radler dazu, dann ging es über Kienbaum nach Hangelsberg, wo die Mittagspause geplant ist. Ursula Sura und Gabriele Kowoll haben 60 Bratwürste gegrillt, weitere Mitglieder der IG Hangelsberg für frischen Kuchen gesorgt.

„Die Tour macht Spaß, vor allem für Kinder ist das eine schöne Geschichte, viele kennen die Grünheider Ortsteile ja gar nicht“, sagt Frank Rieger, der mit Ehefrau Swetlana, Elias (6), Johannes (11) und dessen Freund André unterwegs ist.

„Oh, es gibt sogar Sekt“, staunt Katharina Angermüller, die Vorsitzende des Wassersportvereins „Bootshaus am Peetzsee“. Sie radelte bereits beim Auftakt 2016 mit. Diesmal wird sie von ihren Vereinsmitgliedern Janine Wolff und Sven Wolf begleitet. „Einige meckern, dass Grünheide eine Schlafstadt ist, aber das stimmt gar nicht. Es ist einfach schön“, schwärmt Katharina Angermüller, die in Berlin zu Hause ist.

Am Nachbartisch sitzt Inge Holzborn aus Kagel. „Letztes Jahr habe ich bei der Tour Herrn Rettig kennengelernt“, erzählt sie. Nun sitzt der 74-jährige Kageler ihr wieder gegenüber. „Komisch, da wohnt man so dicht beieinander und hatte vorher nie etwas miteinander zu tun“, sagt Inge Holzborn. Kerstin Hanne, Heike und Hans Jürgen Nofz, ebenfalls aus Kagel, haben sich auch mit dazu gesellt.

Das Ziel der Tour, dass die Grünheider die Ortsteile und ihre Nachbarn besser kennenlernen, erfüllt sich. Initiiert wurde „Grünheide auf Rädern“ von Jürgen Husen aus Kagel. Jetzt organisiert die Gemeinde die Tour.