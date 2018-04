Bernaus Skaterpark ist fertig

MOZ

Bernau Im Stadtteil Rehberge gibt es eine neue Freizeitattraktion: einen Skaterpark. Gelöste Stimmung herrschte zur Eröffnung bei Uwe Wollin, dem Einreicher des Vorschlags im Rahmen des Bürgerhaushalts, Bernaus Bürgermeister André Stahl (Linke), Jürgen Brinckmann vom städtischen Bauamt, Christian Wackwitz, dem Initiator seitens der Skater, und Andreas Jahn, dem Geschäftsführer der Firma Märkisch Grün. Sie gaben den neuen Skatepark in der Gottlieb-Daimler-Straße frei.

Direkt neben dem Kunstrasenplatz gelegen, versprechen der „Snake Run“ und zwölf weitere Elemente auf der Anlage jede Menge Fahrspaß. Teile des Skateparks wurden in professioneller Handarbeit in die Landschaft betoniert. Die einzelnen Stationen sind über eine gemeinsame Betonfläche miteinander verbunden. Eine Lärmschutzwand, in die auch Klettergriffe eingelassen sind, rundet die Anlage ab.

„Für uns ist es wichtig, eine breite Palette an Sport- und Freizeitmöglichkeiten anzubieten. Gerade für Jugendliche ist eine derart vielfältige Anlage bestimmt reizvoll, nicht nur in Bernau selbst, sondern vielleicht auch für Skater aus der Umgebung“, so Bürgermeister André Stahl. Gleiches wünschen sich auch Uwe Wollin und Christian Wackwitz, der seitens der Skater nicht nur die Ideen und Wünsche sammelte, sondern darüber hinaus in die Planung einbezogen war und konstruktiv mit-wirkte.

Jürgen Brinckmann vom städtischen Bauamt freute sich, dass der Skatepark nun fertig ist: „Die Arbeiten waren extrem wetterabhängig, was den Baufortschritt verzögert hat. Aber was letztlich daraus geworden ist, kann sich wirklich sehen lassen. Die Firmen haben gute Arbeit abgeliefert – die 550 000 Euro Investitionskosten sind da wirklich gut angelegt. Ich hoffe, dass die Anlage möglichst lange möglichst unbeschädigt bleibt“, so Brinckmann.