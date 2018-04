Saison startet beim Minigolf

Janet Neiser

Eisenhüttenstadt (MOZ) Auf der Minigolf-Anlage rollt ab dem 1. Mai wieder der Ball: An diesem Dienstag laden die Stadt und Unterstützer der Eisenhüttenstädter Freizeit- und Erholungs GmbH auf der Anlage im Erholungsgebiet Insel zum Geschicklichkeitssport mit den kleinen Bällen ein. Von 10 Uhr an rollt der Ball dort in die neue Saison. Die Eröffnung erfolgt im Rahmen des traditionellen Familienfestes der IG Metall zum Tag der Arbeit. Bis Ende September dieses Jahres wird die Minigolfanlage dann immer an den Wochenenden geöffnet sein.

Ob Groß oder Klein, Kind, Jugendlicher oder Erwachsener, Anfänger oder Profi, ob ganz in Familien oder als Team eines Unternehmens – auf der 18-Loch-Turnieranlage ist jeder Gast willkommen. Für Spieler und Besucher wird es kleine Snacks zum Stärken sowie Getränke geben. Verkauft werden sie im Kiosk an der Minigolf-Anlage. Wer nicht selbst spielen möchte, sondern sich einfach nur erholen will, der kann gern seinen Kaffee genießen und den Aktiven einfach nur zuschauen – und das am Dienstag hoffentlich bei Sonnenschein.

Die Veranstalter halten am Maifeiertag einen Imbiss sowie diverse Getränke zu diesem Naherholungserlebnis der besonderen Art auf der Insel in Eisenhüttenstadt bereit.