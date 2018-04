Zittern vor dem ungeliebten Quorum

Oliver Schwers

Prenzlau (MOZ) Es wird eng bei der Landratswahl am 6. Mai in der Uckermark. Wenn wie erwartet noch weniger Menschen zur Stichwahl gehen als in der ersten Runde, dürfte die Direktwahl um den wichtigsten Posten im Kreis scheitern. Dann übernimmt der Kreistag die Regie.

Weg mit dem Quorum – das verlangt der frühere Templiner Landrat und spätere brandenburgische Bildungsminister Roland Resch (parteilos). Der erfahrene und unabhängige Politiker verteidigt damit das noch gar nicht so alte Recht auf eine Direktwahl. Er selbst wurde einst über den Kreistag bestimmt. Bei der vorherigen Landratswahl im Jahre 2010 stellte er sich dann aber den Bürgern im Wahlkampf. „Die Direktwahl ist für einen Kandidaten natürlich die schwierigere Übung“, so Resch. „Aber sie birgt natürlich die Chance, den Leuten die Politik besser zu erklären.“ Ob das diesmal von den drei Kandidaten so gekonnt vonstatten ging, bleibt angesichts der desaströsen Wahlbeteiligung von unter 30 Prozent fraglich.

Daher verlangt Resch die Abschaffung des hinderlichen Quorums, bei dem der Sieger nicht nur siegen, sondern mindestens die Stimmen von 15 Prozent aller Wahlberechtigten erreichen muss. 2010 fehlten ganze 400 Kreuzchen. Am Ende stieg keiner der vier angetretenen Kandidaten auf den Thron. Stattdessen bestimmte später der Kreistag den von der SPD neu aufgestellten Dietmar Schulze zum Chef. Ausgerechnet der erlitt nun in der ersten Wahlrunde eine herbe Niederlage gegen die Herausforderin Karina Dörk von der CDU, seine frühere Stellvertreterin.

Passiert nun das Gleiche wie vor acht Jahren? Zaubert eine Partei möglicherweise einen Neuen aus dem Hut? „Keine Ahnung, was jetzt herauskommt“, meint Resch. „Wenn der Kreistag wählt, kann alles passieren.“ Er kennt sich aus, war er doch selbst Vorsitzender des Parlaments. Doch für den Mitbegründer der Brandenburger Grünen in Wendetagen bleibt das Wahlrecht ein hohes Gut. Der Kreistag sei zwar auch gewählt, könne aber den Bürgerwillen in diesem Falle konterkarieren. „Wir haben überall in der Bundesrepublik bei Landratswahlen das gleiche Problem. Während es bei den Bürgermeisterwahlen immer klappt, fragt sich der gleiche Bürger, wozu er überhaupt den Kreis braucht. Dabei steckt dahinter eine wichtige Aufgabe, egal ob es um Kinder oder Senioren, um Müll oder Nahverkehr geht.“ Das Amt benötige Verhandlungsgeschick, um über Parteiinteressen hinweg zu entscheiden. Auch Straßenbau und Rettungsdienst würden dazugehören. Die Liste ist lang.

Besonders niedrig ist die Wahlbeteiligung in der Stadt Schwedt. Schon 2010 zog sie den Durchschnitt rapide nach unten. Diesmal lag sie auch nur bei 25,2 Prozent. Dabei wohnt Dietmar Schulze in einem Schwedter Ortsteil. Für ihn war es wichtig, eine satte Mehrheit aus SPD und Linken hinter sich zu wissen. Rot-rot hält ihm bis jetzt die Treue. Ist das der Grund für das dürftige Abschneiden im ersten Wahlgang? Resch hält nichts von einer festen Stimmenmehrheit im Kreistag. „Die hohe Kunst ist, sich Mehrheiten zu suchen. Selbst auf Bundesebene gibt es über Parteigrenzen hinweg Konsens.“

Auch beide Kandidaten stehen zur Direktwahl. Das haben sie im Wahlkampf immer wieder betont. Jetzt zittern die eine wie der andere unter dem Damoklesschwert des ungeliebten Quorums.