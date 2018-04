Jubelrufe für die Musik-Poeten

Fabian Sauer

Mit den Gedichten von gleich fünf zeitlosen Schriftstellern sorgte der „Club der toten Dichter“ am Sonnabend für einen Konzerthöhepunkt, wie man es von Bernaus Siebenklang-Reihe mittlerweile gewohnt ist. Mit illustren Gästen und ungewohntem Konzept sorgte Reinhardt Repkes Band für ausverkaufte Plätze im Audimax.

Man mische Texte von Heinrich Heine, Wilhelm Busch, Rainer Maria Rilke, Friedrich Schiller und Charles Bukowski mit herausragenden Stimmen der deutschen Musikszene und garniere das Ganze mit einem bunten Potpourri an Musikstilen - so einfach könnte man Reinhardt Repkes Erfolgskonzept beschreiben. 2005 setzte der Rockhaus-Bassist erstmals seine Idee der Neuvertonung von Gedichten Heinrich Heines um. „Ich bin auf Heine durch Liebeskummer gekommen“, verrät er im dezent beleuchteten Audimax des Bauhaus-Ensembles. Die Zeitlosigkeit der romantischen Lyrik hat Repke tief beeindruckt. Als es dann daran ging das Projekt in die Realität umzusetzen, „habe ich mich gefragt, wer singt das besser, als ein hoffnungsloser Romantiker wie Dirk Zöllner.“

Markenzeichen des Clubs ist allerdings nicht nur die Poesie. Repkes Band brilliert dabei, die zeitlosen Texte in ein frisches musikalisches Gewand zu kleiden. Für Heines „Loreley“ gibt die Band den Chor. Die Zeile „Ich weiß nicht, was soll es bedeuten...“ wird zum Refrain. Dazu runden blueslastige Melodien die Vertonung des bekannten Poems um die Rhein-Nixe ab.

Überhaupt kennt die Band kaum musikalische Berührungsängste. Ob Folk, Country, New Wave oder Punk-Rock - das Spektrum, das Repke und seine Mitstreiter in die Vertonung einfließen lassen, ist so groß wie stimmig. In den zwölf Jahren sind zum Repertoire nicht nur weitere Dichter, sondern auch bekannte Gastmusiker gestoßen. Neben Dirk Zöllner stehen Katharina Franck von den Rainbirds, Dirk Darmstaedter von den Jeremy Days und Schauspieler Peter Lohmeyer mit mitreißenden musikalischen Interpretationen von Rilke, Schiller und Bukowski auf der Bühne. Auf Norbert Leisegang (Keimzeit) müssen CdtD-Fans an diesem Abend zwar verzichten. An seiner statt teilen sich die Band-Kollegen Tim Lorenz (Schlagzeug), Andreas „Spatz“ Sperling (Keyboard) und Markus Runzheimer (Bass) die gesanglichen Parts in den lustigen Songgedichten „Maulwurf“ oder „Das Zahnweh“ nach Wilhelm Busch.

An diesem Abend hagelt es wieder stürmischen Applaus und nicht wenige Jubelrufe. „Das ist wunderbar, ich hätte mir nicht vorstellen können, wie man alte Gedichte klasse vertonen kann“, ist Renée Bohm aus Bernau begeistert.