Emotionen, Entscheidungen und Palmen

Julia Lehmann

(MOZ) Schon beim Einzug der Jugendlichen ins Haus Schwärzetal kullerten elterliche Tränen. Im Barnim haben am Wochenende die Jugendfeiern begonnen. Traditioneller Meilenstein zum Erwachsenwerden. Der federführende Verein Freidenker macht aus diesem Tag stets eine kleine Party.

Alle Blicke sind nach hinten gerichtet. Von dort schreiten die Jugendlichen in den Saal des Eberswalder Haus Schwärzetals. Es ist Sonnabendmittag. Eine, von an diesem Tag zwei Jugendfeiern an einem von sechs Wochenenden. Eine Mutter hat ihren Sprössling offenbar in der Reihe entdeckt, ein paar Tränen kullerten ihr über die Wange. Sie drückt ihren Rücken mit einem Ruck durch. Eine Aufforderung, gerade zu stehen.

Währenddessen erzeugt die Jugendband „Blue“ mit Sängerin Laura Fellhauer, die ebenso fester Programmpunkt ist wie die Tanzgruppe „Eastside Fun Crew“ und Stepptänzer Tim Schröder, den Beyoncé-Song „Best Thing I Never had“ die passende Sentimentalität zu diesem Anlass. Stolz und Rührung wechseln sich durch stark gesungene Songs, darunter Annenmaykantereit oder Miley Cyrus, ab. Jubel und in die Höhe gestreckte Smartphones auch bei der Urkundenübergabe an. Jugendfeiern der Freidenker sind selten langweilig.

Neben Karina Berg, Vorsitzende der Freidenker Barnim, dem größten Anbieter von Jugendfeiern im Landkreis, richtet Jan Gabriel, Präsident des Landesverbands Berlin-Brandenburg des Humanistischen Verbands Deutschland, während der Feierstunde das Wort an Jugendliche und Eltern. „Ich beginne langsam zu verstehen, was es heißt, es bis hier hin geschafft zu haben“, sagt er. Seit zwei Monaten sei er Vater einer Tochter. Die Verantwortung höre aber hier nicht auf. Weder für Eltern noch für die Jugendlichen. „Ihr müsst uns Erwachsenen sagen, in welcher Welt ihr leben wollt. Und sie mitgestalten“, lautet sein Appell. Abschließend gibt er ihnen einen Klassiker unter den Lebensweisheiten von Mark Twain mit auf den Weg. „Habe die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die du nicht ändern kannst, den Mut, Dinge zu verändern, die du ändern kannst und die Weisheit, das eine von dem anderen zu unterscheiden.“

Sie sei ziemlich entspannt gewesen, sagt Nele Heenemann, 13 Jahre alt, nach der Jugendfeier vor dem Haus Schwärzetal. Jemand drückt ihr ein Glas Apfelsaft in die Hand. Auf diesen Tag gefreut habe sie sich in jedem Fall. „Ist doch was anderes als eine Geburtstagsfeier“, sagt die Melchowerin, die das Alexander-von-Humboldt-Gymnasium in Eberswalde besucht. 25 Schüler absolvierten mit ihr die Feierstunde. „Nele hatte die Wahl und sie hat entschieden, im Anschluss ins Tropical Island zu fahren“, so Mutter Andrea. Jugendfeier mal anders. Ein gemeinsames Abendessen lassen sich die Heenemanns trotzdem nicht nehmen. Nur eben in der künstlich angelegten Palmenwelt im Landkreis Dahme-Spree.

Von Nervosität bei Nele also keine Spur. Bei Karina Berg ist das anders. „Ich bin jedes Mal aufgeregt.“ Und das, obwohl sie schon seit 2005 Jugendfeiern des Vereins mitgestaltet. „Da sind so viele Emotionen im Raum“, begründet sie ihre anhaltende Begeisterung. Bei den Jugendlichen stünden etliche Entscheidungen an und Tage wie diese würden das vor allem den Eltern bewusst machen, so Berg.

Noch dazu könne immer Unvorhergesehenes geschehen. Wie an diesem Sonnabend. Einer der Tänzer fällt aus. Kurzerhand springt Chris Greunke, Geschäftsführer der Freidenker, bei der Tanzperformance mit ein. Und ein Jugendlicher hatte sich mit seinen Eltern erst vor Ort angemeldet. „Wir würden niemanden wegschicken“, so Karina Berg. „Das passt nicht zu unserem humanistischen Weltbild.“