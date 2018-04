Dank den Ehrenämtlern

Wirken zusammen für ein Ziel: Die in diesem Jahr ausgezeichneten Letschiner wurden unter dem Motto „Kulturerbe Oderbruch – werben für Klein-Europa“ geehrt. Sie alle bringen sich in Vereinen, der Gemeindearbeit und Seniorenarbeit ein. © Foto: Josefine Jahn

Josefine Jahn

Letschin (MOZ) Musikalisch begleitet von dem Herrenwieser Lokalquartett wurden am Freitagabend 13 ehrenamtlich engagierte Bürger aus der Gemeinde Letschin ausgezeichnet. Der diesjährige Ehrenamtsempfang im Haus Lichtblick stand unter dem Thema „Kulturerbe Oderbruch“.

Die Geschichte des Oderbruchs sei in der Bundesrepublik und in Europa einzigartig, sagte Letschins Bürgermeister Michael Böttcher in seiner Eröffnungsrede. Was Menschen vor 270 Jahren leisteten, ist Grundlage geworden für einen „blühenden Garten“ an der Oder. Blühend sei neben der Flora auch die Kulturlandschaft, auf die außerhalb der Region noch mehr aufmerksam gemacht werden könne. „Gemeinsam mit den Partnern aus den Gemeinden, Städten und Ämtern des Oderbruchs bewerben wir uns um das Europäische Kulturerbe-Siegel 2019“, verkündete er. Durch den Erwerb des Siegels könnten sowohl die Kulturhistorie des Oderbruchs als auch die Defizite im ländlichen Raum mehr Aufmerksamkeit erlangen, erhofft sich Böttcher. Den Ehrenamtsempfang nutzen er und Norbert Kaul, Vorsitzender der Gemeindevertretung, um sich bei jenen Letschinern zu bedanken, „ohne die das Leben in unserer Gemeinde nicht so bunt und vielfältig wäre“, sagte Kaul.

„Wer hätte damals gedacht, dass das so eine Erfolgsgeschichte wird?“, fragt Groß Neuendorfs Ortsvorsteherin Karin Rindfleisch in die Runde, als sie von den Anfängen des Vereins Bienenschwarm als Basis für die jetzige Kita spricht. „Du hast maßgeblich zum Erfolg der Kita beigetragen“, sagt sie in Richtung Franka Hein, die Gründungsmitglied des Trägervereins ist.

Für den Ortsteil Sophienthal bedankte sich Botmar Mischke bei Karola Sawinski, die den Verein Regenbogen 1993 mitberündet hatte, der ab 1995 im alten Schulgebäude eine Herberge fand. Außerdem engagiere sie sich in der Volkssolidarität. „Karola ist einer der Motoren im Verein und in unserem Dorf“, sagte Mische dankend.

Sietzings Ortschefin Ines Zochert-Köhn betonte, wie sehr die Seniorenarbeit im Oderbruch in den gesellschaftlichen Fokus gerückt sei. „Wie schön, dass jeder Ortsteil eine Seniorenbeauftragte hat“, sagte sie erfreut und ehrte Ingrid Prenzlow, die sichtlich gerührt war. So ging es auch anderen der insgesamt elf von 13 anwesenden Ausgezeichneten, die teilweise mit der Ehrung überrascht wurden. Für den gesellschaftlichen Zusammenhalt innerhalb der Gemeinde waren die Auszeichnungen für Karl-Heinz Rückheim aus Ortwig und Brigitte Stange aus Neubarnim bezeichnend, die von den Vorstehern des jeweils anderen Ortsteils geehrt wurden.

Bürgermeister Michael Böttcher nutzte die ihm vorbehaltene Chance, weitere Bürger auszuzeichnen und ehrte Gabriele Axmann, Schiedsfrau der Gemeinde und Mitwirkende der Heimatstuben sowie Ulrich Seifert-Stühr, Ortsvorsteher von Neubarnim. Die eine, im Oderbruch aufgewachsen, der andere, ein Weltenbummler, „sind beide gesellschaftlich sehr stark involviert in Vereinen und dem Gemeinwesen“, lobe Böttcher. Mit Interpretationen von „Sah’ ein Knab ein Röslein steh’n“ und „Summertime“ vom Herrenwieser Lokalquartett fand die Zeremonie ihren Ausklang.