Antenne auf polnischer Jesusfigur wird entfernt

Dietrich Schröder

Swiebodzin (MOZ) Der Streit über die auf dem Kopf der größten Jesusfigur der Welt im polnischen Swiebodzin installierten technischen Anlagen hat am Wochenende eine überraschende Wende genommen. Wie in unserer Sonnabend-Ausgabe berichtet, hatten polnische Journalisten durch Luftaufnahmen aufgedeckt, dass auf dem 36 Meter hohen Denkmal Antennen für die kommerzielle Verbreitung von Internet-Signalen installiert sind. Die katholische Kirche in der Diözese Gorzów/Zielona Góra hatte dagegen bisher erklärt, dass es sich um Blitzableiter handele.

Der Fall hatte seit gut einer Woche für kritische und auch spöttische Medienberichte und Internetkommentare gesorgt, während sich zahlreiche Gläubige enttäuscht von dem Umstand zeigten, dass das Denkmal für den Gottessohn zu kommerziellen Zwecken genutzt wird. Wie die Zeitung „Gazeta Lubuska“ berichtet, räumte ein Sprecher der Diözese am Wochenende jedoch ein, dass auf der Figur bereits im Jahr 2016 Mobilfunk-Antennen durch einen kommerziellen Betreiber installiert wurden. Dies sei jedoch ohne das Wissen der Leitung der Diözese erfolgt.

„Der Prälat der Gemeinde in Swiebodzin gibt jetzt eine völlig andere Darstellung als die, die er bisher gegenüber Journalisten und auch uns verbreitet hatte“, sagte der Sprecher der Diözese, Andrzej Sapieha, dem Blatt, und entschuldigte sich bei den Journalisten. Allerdings habe die Kirchgemeinde durch die Internetanlage lediglich für ihre Mitglieder und die vielen Tausend Pilger, die das Denkmal jährlich besuchen, einen kostenlosen WLAN-Zugang erhalten. Weitere kommerzielle Einnahmen habe die Gemeinde durch die Anlage nicht erzielt.

Auch diese Darstellung widerspricht freilich früheren Äußerungen von Technikern in polnischen Medien. Diese hatten erklärt, dass die Kirchgemeinde das Internet-Signal auch kommerziell vertrieben hätte.

Der Bischof von Gorzów und Zielona Góra, Tadeusz Litynski, ordnete die Abschaltung und Demontage der Antennen-Anlage an. Dies soll spätestens bis zum 10. Mai erfolgen.

Die Diözese ist bezüglich der Installation elektronischer Anlagen ein im wahrsten Sinne des Wortes gebranntes Kind. Denn erst im vergangenen Sommer hatte der Turm des Doms von Gorzów Feuer gefangen und war völlig ausgebrannt. Ursache dafür soll ein Kurzschluss in der Elektroanlage gewesen sein, die mit einer Antenne für den Mobilfunk in den fast 50 Meter hohen Turm eingebaut worden war.