Ansturm auf Gurken und  Geranien

Steffen Göttmann

Falkenberg (MOZ) Einen Ansturm auf Balkon-, Tomaten- und Gurkenpflanzen haben Beschäftigte und Mitarbeiter der Falkenberger Gärtnerei der Stephanus-Werkstätten am Sonnabend erlebt. Sie hatten zu einer Pflanzenbörse eingeladen, die den bisherigen Tag der offenen Tür im Frühjahr abgelöst hat.

Die Gurkenpflanzen sind alle weg“, stellte Bernd Thormann, Gruppenleiter Gärtnerei nur anderthalb Stunden nach der Eröffnung fest. „Wir müssen in diesem Jahr ein Drittel mehr ziehen.“ Auch die anderen Produkte der Gärtnerei waren gut nachgefragt. Beet- und Balkonpflanzen haben die Gärtner über Winter in den Gewächshäusern gezogen. „Wir fangen im November zunächst mit den Geranien an“, berichtete Bernd Thormann. Sie sind immer noch sehr beliebt, da sie an fast allen Standorten gedeihen und auch mit widrigen Bedingungen zurechtkommen. Insgesamt laufen Geranien in den unterschiedlichsten Farbtönen immer noch sehr gut, jedoch sinke die Nachfrage gegenüber den vergangenen Jahren. Im Trend liegen Zauberglöckchen und Gauklerblume, deren Blüte an eine Orchidee erinnert und deshalb sehr begehrt ist.

Um den Jahreswechsel herum beginne die Gärtnerei mit der Ansaat. Die Samen von Zauberglöckchen und Studentenblumen werden im Sommer den Pflanzen entnommen und für die nächste Generation der Balkonpflanzen genutzt, erläuterte Bernd Thormann und ergänzte: Wir kaufen aber auch Sämereien hinzu.“ Die Gärtnerei arbeite weder mit Chemie noch mit Wachstumshemmern, sondern lasse die Pflanzen einfach gedeihen. „Unsere Beschäftigten sollen den Werdegang von der Samenabnahme bis hin zum fertigen Endprodukt kennenlernen“, sagte der Gruppenleiter der Gärtnerei. Um mehr Vielfalt im Angebot zu erzielen, zog Bernd Thormann Duftgeranien als Hochstämmchen auf. Neben Blumen gingen auch Tomaten weg wie warme Semmel. Gezogen hat die Gärtnerei Fleischtomaten, Cocktailtomaten und Harzfeuer.

„Ich komme jedes Jahr hierher und kaufe Tomaten, Blumen und Gurken – alles, was hier gut läuft “, sagte Isabel Hanke aus Neutrebbin. Eckbert Thom von der Gärtnerei half ihr die beiden Steigen zu tragen. Auch die Bad Freienwalder Familie Simone Cebula und Mike Roeper mit den Kindern Charlotte und Johannes schauten sich um und fanden Pflanzern für ihr Haus.

Die Gärtner versuchen derzeit etwas Neues. Sie ziehen das ganze Jahr über Erdbeeren sowie Physalis und bauen verschiedene Kartoffelsorten an. „Wir verkaufen sie aber nicht, sondern verarbeiten sie in unserer Kantine und in der Köhlereischänke, die dann das ganze Jahr über Erdbeerkuchen anbieten kann“, sagte Thomas Klopsch, Betriebsleiter der Hauptwerkstatt in Altranft und derzeit kommissarisch der Gärtnerei. Hintergrund für die neue Schiene sei, dass das Arbeitsleben der behinderten Beschäftigten möglichst abwechslungsreich und sinnstiftend sein solle, um ihre Motivation zu fördern.

„Mit der Pflanzenbörse konzentrieren wir uns jetzt auf das Wesentliche“, sagte Thomas Klopsch. Der Tag der offenen Tür mit Volksfestcharakter und Kinderprogramm sei nicht mehr zu schaffen. Die Werkstatt ermögliche behinderten Menschen eine sinnvolle Arbeit, müsse aber gleichzeitig auch wirtschaftlich arbeiten und 70 Prozent der Einnahmen selbst erarbeiten. Um dieses Ziel zu erreichen, sei der Verkauf der Pflanzern wichtig. Darüber hinaus arbeiten die zwölf Mitarbeiter und 70 Beschäftigten im öffentlichen Auftrag in der Grünflächenpflege, beispielsweise in Eberswalde, Bad Freienwalde und dem Amt Britz-Chorin-Oderberg und pflegen Privatgärten, Bis Kunersdorf und Metzdorf im Süden sowie bis Schorfheide im Westen seien die Gärtner unterwegs

Einen Tag der offenen Tür soll es aber trotzdem irgendwann, vermutlich im September, wieder geben und zwar mit einem Shuttleservice, der zwischen den Werkstätten Altranft und Bad Freienwalde, Beethovenstraße, verkehrt, kündigte Thomas Klopsch an. Geplant sei ein Freitag, so dass die Gäste den behinderten Menschen bei der Arbeit über die Schulter blicken und gleichzeitig im Werkstattladen die fertigen Produkte kaufen können. Der Termin steht noch nicht fest.

Zunächst planen die Werkstätten den Aktionstag am 8. Mai, der der Gleichstellung von behinderten und nicht behinderten Menschen gewidmet ist. Ein Demonstrationszug zieht von der Werkstatt Beethovenstraße in Bad Freienwalde zum Marktplatz, wo wie in den vergangenen Jahren auch ein Fest gefeiert wird.