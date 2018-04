Besserer Schutz vor nächster Jahrhundertflut

Thomas Gutke

Frankfurt (Oder) (MOZ) Das Land Brandenburg wappnet Frankfurt für die nächste Jahrhundertflut. 3,8 Millionen Euro stehen bereit, um die Innenstadt vor Pegeln wie 1997 oder höher zu schützen. Erste Pläne sehen zurückgesetzte, in Gelände und Gebäude eingepasste Barrieren vor. Davon profitieren könnte die Oderpromenade.

Am 27. Juli 1997 stieg der Pegel der Oder in Frankfurt auf vorher nie dagewesene 6,57 Meter. Es waren dramatische Stunden. Dank Tausender Helfer überstand die Stadt die Jahrhundertflut vergleichsweise gut. Die Rekordmarke von 1997 dürfte angesichts sich häufender Wetterextreme jedoch nicht auf ewig in Stein gemeißelt bleiben. Das Land hat deshalb mit Planungen für einen besseren Schutz der Innenstadt vor den Fluten der Oder begonnen.

Seit Januar liegt nunmehr eine Machbarkeitsstudie für den Bereich ab Ziegenwerder bis zur Hafenstraße im Norden vor. Bei der Erarbeitung wurde von einem Hochwasser ausgegangen, das statistisch gesehen alle 200 Jahre auftritt. Auf ein solches Ereignis ist Frankfurt nicht ausreichend vorbereitet. „Die Ufermauer weist in einigen Abschnitten Fehlhöhen auf“, erklärt Anke Herrmann, Referatsleiterin im Landesumweltministerium. Zwar gibt es inzwischen mobile Hochwasserschutzwände. Doch einem Winterhochwasser wie 1981/1982 wären sie wegen des Eisdrucks nicht gewachsen. „Daraus resultiert eine Hochwassergefahr für zirka 20 Hektar der Frankfurter Innenstadt“, berichtet Anke Herrmann. Betroffen wären der Holzmarkt und die südwestlich angrenzenden Bereiche bis hin zum Straßenbahndepot; ebenso Bereiche ausgehend von der Römertreppe bis zum unteren Klingetal.

Die Machbarkeitsstudie zeigt drei mögliche Lösungswege auf. Variante 1 sieht höhere, ausgebaute Ufermauern vor. In Variante 2 werden Wälle und Mauern um mehrere Meter zurückgesetzt und in Geländeanstiege integriert. Ein Hochwasser würde dann höchstens die Oderpromenade fluten. Doch die Innenstadt wäre geschützt. Die kostengünstigste Minimalvariante 3 nimmt die Überschwemmung einiger gefährdeter Flächen in Kauf. Temporäre Schottwände und Verschlüsse an neuralgischen Punkten und ufernahen Gebäuden sollen dann dafür sorgen, dass das Wasser möglichst wenig Schaden anrichtet.

Für Planung und Bau stehen 3,8 Millionen Euro bereit. Das Projekt wird im Rahmen des Stadt-Umland-Wettbewerbs zu 80 Prozent aus EU-Mitteln finanziert. Den Eigenanteil in Höhe von 20 Prozent trägt das Land. Vorzugsvariante des Umweltministeriums ist die zurückgesetzte Hochwasserschutzlinie (Variante 2). Die Vorplanung sei bereits in Arbeit und soll noch in diesem Jahr öffentlich vorgestellt werden, so Anke Herrmann. Das anschließende Genehmigungs- und Planungsverfahren kostet Zeit. Erst Ende 2021 könnten die Baumaßnahmen starten.

Auch die Stadt hat sich bereits intensiv mit der Machbarkeitsstudie befasst und eine Stellungnahme erarbeitet. Beides war Ende Februar Thema im zuständigen Fachausschuss. Die Frankfurter Position ist eine Kombination aus den Varianten 2 und 3 – mit teils zurückverlegten Hochwasserschutzwänden, Geländeerhöhungen, Schutztoren in sensiblen Bereichen und baulichem Schutz für gefährdete Gebäude wie die Musikschule, den Oderspeicher oder das Museum Viadrina. Eine höhere Betonwand am Oderufer sei dagegen „keine denkbare Alternative, dann sehen wir nicht mehr viel von der Oder“, so Dezernent Markus Derling damals. Stattdessen sieht die Stadtverwaltung mit der Rückverlegung der Wälle die Chance, die Oder wieder sichtbarer in die Uferpromenade einzubinden. Markus Derling: „Überall dort, wo es möglich ist, sollten die Betonwände, die zum Teil ja relativ hoch sind, zurückgebaut und durch ein offeneres Geländer ersetzt werden.“

Die Anwohner des 1997 in Frankfurt am stärksten vom Hochwasser betroffenen Buschmühlenweges müssen dagegen wohl noch länger auf besseren Hochwasserschutz warten. Zwar liegt auch hierfür bereits eine Machbarkeitsstudie mit Lösungen vom Sportplatz bis zur Stadtgrenze vor. Doch konkrete, weiterführende Planungen gibt es nach Angaben des Umweltministeriums noch nicht.