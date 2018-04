US-Golfer Horschel und Piercy gewinnen Teamwettbewerb

dpa-infocom

New Orleans (dpa) Die US-Golfer Billy Horschel und Scott Piercy haben den Teamwettbewerb bei der Zurich Classic of New Orleans auf der amerikanischen PGA Tour gewonnen.

Die beiden spielten zum Abschluss eine 67er-Runde auf dem Par-72-Kurs des TPC Louisiana in der Nähe von New Orleans. Das Duo beendete den Teamevent mit ingesamt 266 Schlägen nach vier Runden und somit 22 Schläge unter dem Platzstandard. Auf dem zweiten Platz landete mit Jason Dufner und Pat Perez (-21) ein weiteres US-Team. Dritter wurden die beiden Südafrikaner Charl Schwartzel und Louis Oosthuizen (-20).

Bei dem mit 7,2 Millionen Dollar dotierten Wettbewerb waren auch zwei deutsche Profis am Start. Der 47-jährige Alexander Cejka beendete das Turnier zusammen mit seinem US-Partner Ben Crane (-10) auf dem geteilen 31. Platz. Der in den USA lebende Münchener Stephan Jäger und der US-Amerikaner Keith Mitchell verpassten den Cut.