Bravos für Musikschullehrer

Ruth Buder

Beeskow Vor kleinem Publikum spielten am Freitagabend drei Musikschullehrer auf der Burg Beeskow, die sich vor zwei Jahren den Namen „Jubal-Trio“ gaben. Seit etwa acht Jahren gibt es die Reihe „Musikschullehrer in concert“.

„Wir müssen doch unseren Schülern zeigen, dass wir spielen können“, lacht Alexander Ilenko und erklärt, warum Musikschullehrer sich hin und wieder auf die Bühne stellen. Leider sind an diesem Abend keine Musikschüler zum Zuhören gekommen, nur Johanna Schladebach ist da. Die 15-Jährige Beeskowerin bekommt seit ihrem sechsten Lebensjahr Klavierunterricht bei Alexander Ilenko und hat die Aufgabe, die Notenblätter zu wenden. Um diese zum richtigen Zeitpunkt umzuschlagen, muss sie genau zuhören und natürlich Noten kennen. Während der Vorstellung bestätigt sich das, was Johanna Schladebach über ihren Lehrer erzählt hat: „Er ist lustig, herausfordernd und kann gut erklären.“ Und so muss sich auch gleich am Anfang Burgdirektor Arnold Bischinger, der das Konzert eröffnete und die Musiker vorstellte, mit einem Augenzwinkern korrigieren lassen: Kristin Angebrandt spielt nicht auf der Violine, sondern auf der Viola. „Man kann auch Bratsche dazu sagen. Das Instrument ist schöner als eine Violine, sie ist ganz nah an der menschlichen Stimme“, findet Alexander Ilenko, der Mann an den Tasten.

Dritte im musikalischen Bunde ist Sorina Reichenbach, eine Meisterin auf der Querflöte. Für ihr schwieriges Solo „Rondo Russo“ wurde sie sogar mit Bravo-Rufen belohnt. Die beiden Damen aus Berlin haben nicht nur Lehraufträge, sondern spielen auch in verschiedenen Ensembles mit. Kristin Angebrandt führten Konzertreisen bereits nach Polen, Italien, China und die USA. Alexander Ilenko, der „Kopf“ des Trios, dürfte in der Region am bekanntesten sein. Schon seit seinem sechsten Lebensjahr spielt er Klavier, studierte Chorleitung und Dirigieren an den Konservatorien von Wladiwostok, Kazan und Krasnodar und war zugleich Korrepetitor an verschiedenen Musikfachschulen, Hochschulen und Opernhäusern. Seit 1977 lebt und arbeitet der gebürtige Russe in Deutschland und als Klavier- und Orgellehrer an der Musikschule des Landkreises. Der 65-jährige Fürstenwalder ist seit 2000 Korrepetitor der Singakademie Frankfurt und begleitet seit Jahren den Opernkurs, der jeden Sommer auf der Burg Beeskow stattfindet.

An diesem Abend im gemütlichen Ambiente des Ateliers der Burg entführen die drei renommierten Musiker in die romantische Musik des 19. Jahrhunderts. Er beginnt schwungvoll mit den slawischen Tänzen von Antonîn Dvorâk (1841-1904) und endet mit der Zugabe der ungarischen Tänze von Johannes Brahms (1833-1897). Dazwischen erklingen Werke berühmter Komponisten wie Carl Maria von Weber, Edward Grieg , Felix Mendelssohn Bartoldy, Saverio Mercadante, Sergei Rachmaninow und Robert Schumann. Die Stimmung wechselt von beschwingt bis schwermütig.

Die wenigen, aber musikbegeisterten Zuschauer – etwa 20 waren gekommen – jubeln und applaudieren. Denn es ist unüberhörbar, dass sich das Trio Jubal (Jubal soll der biblischen Erzählung zufolge der Urvater aller Musiker gewesen sein) für seinen Kammermusikabend sehr anspruchsvolle Werke ausgesucht hat. „Schon im September haben wir begonnen, das Repertoire auszuwählen und viel geübt“, erzählt Alexander Ilenko. Nur von einer zehnminütigen Atempause für die Musiker wird das Programm unterbrochen, Gelegenheit für die Besucher sich Wein nachschenken zu lassen, von der köstlichen Tarte zu probieren und frische Luft auf dem Burghof zu schnappen.

Nach knapp zwei Stunden sind Sabine Felgmann-Stegemann und ihr Mann Hans aus Müllrose froh, dass sie zu dem anspruchsvollen Kammerkonzert gekommen sind. „Wir haben die Ankündigung in der Zeitung gelesen und uns spontan entschlossen. Wir waren noch nie auf der Burg in Beeskow. Heute fragen wir uns, warum wir nicht schon eher mal hier her gekommen sind“, sagt die Müllroserin. Und ihrem Mann fällt zu dem Abend Fontane ein: „Das Besondere liegt im Verborgenen. Wir lieben klassische Musik. Und für diesen Genuss mussten wir nicht weit fahren.“