Herz und Seele der Stadt

Altlandsberg (MOZ) Sie besitzt einen denkmalgeschützten historischen Stadtkern und eine bewegte, teils schillernde Vergangenheit. Geschichte und Gegenwart von Altlandsberg für die Zukunft lebendig zu halten, darum bemüht sich der Heimatverein. Jetzt beging er sein 20. Jubiläum.

Die Festveranstaltung findet an einem denkwürdigen Ort statt: auf dem Areal, das Slawen, Hugenotten und Deutsche besiedelten, Ritter, ein Regierungs-Chef und ein König bewohnten, Reiche und weniger bemittelte Ackerbürger. Auf einem Gelände, dessen Boden nach historischen Spuren erfolgreich um und um gewendet und dabei auch Brandenburgs bislang umfangeichster Geldschatz gefunden wurde. In einem Gutshaus, das dem Amtsrat als Villa, den Nachkriegs-Kulturhungrigen als Kino, der LPG als Betriebssitz diente – und in dem heute die Bibliothek etabliert ist, Stadtverordnete tagen, Feste gefeiert werden oder Familienfeiern stattfinden.

Dieses breite Spektrum, diese vielen Facetten, diese Zeitenstränge im Auge zu behalten, ist eine Mammutaufgabe, der sich der Heimatverein seit zwei Jahrzehnten mit Leidenschaft und Ausdauer stellt. Bürgermeister Arno Jaeschke greift am Freitagabend Beispiele dafür heraus. Die Sammlungen, Dokumentationen und Präsentationen im Domizil am Berliner Torturm. Sie tragen nicht nur maßgeblich die Handschrift des langjährigen Vereinsvorsitzenden und städtischen Ehrenbürgers Hartmut Niedrich, sie widerspiegeln sich in den Freiluftausstellungen im gesamten Stadtbild. Oder die über 500 Stadtführungen mit mehr als 5000 Teilnehmern, dazu vom Verein organisierte Vorträge und Veranstaltungen wie die Neubürger-Begrüßungen. Gut 70 historisch belegte Kurzgeschichten und Anekdoten oder der jährlich organisierte Frühjahrsputz.

Das lange Reden kann sich Vereinsvorsitzende Brigitte Hildenbrand eigentlich sparen. Sie hat versucht, die 20 Jahre in ein Büchlein zu packen, das besonders eifrigen und wichtigen Unterstützern übergeben wird und auch jene fünf erhalten, die seit Anbeginn Mitglied sind: Ehrenbürger Hartmut Niedrich, Gründungsvater Ravindra Gujjula, Klaus Krüger, Bernd Graminsky und Christina Preis.

Darin ist auch nachzulesen, was seit dem Bezug und der vertraglich sanktionierten, zeitlich befristeten Übernahme von der Reformierten Kirche an Zeit, Arbeit, Leidenschaft und Werten in dem geduckten Häuschen am Berliner Torturm steckt – bisher auf 65 000 Euro beziffert.

Denn fast an erster Stelle hat in jüngster Vergangenheit der Erhalt dieses Domizils gestanden. Bis auf den Versammlungsraum ist die erste Etage saniert – Wände versetzt, Fußböden erneuert, Fenster eingebaut, Leitungen verlegt, gemalert ... Nicht denkbar ohne Helfer, Unterstützer, Freunde, Sponsoren.

Und jetzt wird aufs Dachgeschoss gespart. Für dessen finanziellen Grundstock wandern gleich die ersten Scheine in das Geschenk des Vereins für Kultur und Modellbau. Dessen Vorsitzender Erich-Wilhelm Heinicke übergibt dazu ein Modell des Heimathauses samt Turm an Schatzmeister Ralf Thaler.

Drei aus dem Kreis der Akteure, die selten die Motivation für ihr ehrenamtliches Tun verlieren, erhalten zu dem Anlass die Ehrennadel der Stadt in Bronze: Brigitte Hildenbrand, die nach Hartmut Niedrich den Verein führt und von Lesepate bis Laientheater bekannt ist. Rita Klemer, die unermüdlich in Garten und Hof des Heimathauses und überdies im Gemeindekirchenrat wohltuend-ruhig wirkt. Und der seit Jahrzehnten schon aktive Dieter Huß, dessen handwerkliche Qualitäten unverzichtbar sind und dessen selbstverständlicher Einsatz sich gerade wieder am Erhalt der Reste des jüdischen Friedhofs zeigt.

So heißt es auch immer wieder „danke“ von Bürgermeister und Stadtverordnetenvorsitzendem, Landrat Gernot Schmidt und Landtagspräsidenten a. D. Gunter Fritsch, parteiübergreifend von den Landtagsabgeordneten Jutta Lieske, Marco Büchel und Kristy Augustin. Das schönste Dankeschön aber ist bzw. wäre das Interesse der Bürger an der Arbeit des Vereins, vor allem der Jugend. Die Collagen der Fünftklässler aus der Stadtschule oder der über das Inisek-I-Projekt von Johnny und Co. aus dem Medienkurs gedrehte Film zum 20. Jubiläum sind ein Anfang für Fortsetzungen.