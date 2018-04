Klarschiff am Kalksee

Iris Stoff

Woltersdorf Frühjahrsputz war am Sonnabend gleich an mehreren Ecken von Woltersdorf angesagt. Am Jugendclub „Oase“ in der Schleusenstraße begannen Helfer einen Ballfangzaun zu errichten, am Badestrand am Kalksee machte das Woltersdorfer Bürgerforum klar Schiff.

Schon ab 8 Uhr waren große und kleine Helfer im Jugendclub Oase emsig bei der Sache. „Im Mai feiern wir hier das 20-jährige Jubiläum“, kann der Jugendsozialarbeiter Markus Wendt stolz berichten. „Von denen, die damals zu den Gründern gehörten, kommen inzwischen bereits die Kinder hierher. Auch die Erwachsenen fühlen sich immer noch verbunden, engagieren sich ehrenamtlich oder beteiligen sich an Arbeitseinsätzen wie heute.“

Verschiedene Aufgaben erledigten die Helfer: Eine Tür im Klubhaus wurde ausgewechselt, die Fläche bei den Spielgeräten vom Unkraut befreit und ein Ballfangzaun gebaut.

Der Zaun war das größte Projekt. Auf einer Länge von 55 Metern, auf der das kleine Fußballfeld an die Straße sowie das Nachbargrundstück grenzt, galt es zunächst, die Löcher für die Pfosten vorzubereiten. Anschließend wurden diese darin mit einer Betonmischung fixiert. Wenn dann alles fest und trocken ist, kann in den nächsten Tagen das vier Meter hohe Ballfangnetz befestigt werden.

Der Jugendklub Oase mit seinem großzügigen Außengelände in der Schleusenstraße ist montags, mittwochs und freitags von 14 bis 19 Uhr geöffnet. Das Angebot wird gut angenommen. Laut Markus Wendt kommen zwischen 15 und 25 Besucher zwischen 7 und 18 Jahren pro Öffnungstag. Am 26. Mai werden es bestimmt mehr – dann steigt die Feier zum 20-jährigen Bestehen.

Auch am Kalksee ging es am Sonnabend fleißig zur Sache. Zu dieser Aktion hatte das Wolterdorfer Bürgerforum eingeladen. „Uns gibt es schon seit 1990. Wir sind die zweitstärkste Gruppierung in der Gemeindevertretung“, erinnerte Dieter Gresse vom Vorstand. „Jedes Jahr treffen wir uns immer am letzten Wochenende vor der Badesaison und machen klar Schiff am Strandbad.“ Diesmal sei allerdings nicht so viel zu tun wie sonst, da der Bauhof das Gröbste schon in Ordnung gebracht hatte. So ging es hauptsächlich darum, die große Wiese am Ufer herzurichten. An die 40 Leute beteiligten sich, hatten Harken und Schubkarren mitgebracht. Mit zwei Motorsensen wurde zunächst das in den letzten Tagen tüchtig hochgeschossene Gras gemäht und anschließend zusammengeharkt. Eine andere Gruppe sammelte Müll ein. Dank der vielen Helfer war alles rasch geschafft.

Den richtigen Takt gab Jörn Harms (81) an, der mit Alphorn und anderen Instrumenten für die kulturelle Umrahmung beim Frühjahrsputz sorgte. Nachdem die Arbeit beendet war, saßen alle bei dem herrlichen Wetter gemütlich am See zusammen.