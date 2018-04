„Motorsport ist wie ’ne Sucht“

Manja Wilde

Fürstenwalde (MOZ) Wer einmal vom Motorsport-Fieber gepackt ist, den lässt es selten wieder los. Das konnten die Gäste des Motorsportclubs Fürstenwalde am Sonnabend erleben. Mit Oldtimerschau, Rennen und Kinder-Parcours feierte der Verein 60. Geburtstag auf seinem Gelände an der James-Watt-Straße.

„Das könnte den ganzen Tag so weiter gehen. Sie hat ihren Spaß.“ Dieter Ernst steht am Rande eines Parcours und beobachtet seine Tochter, die Runde um Runde auf einem kleinen Elektro-Motorrad dreht. Vater und Tochter sind extra aus Frankfurt gekommen, um sich beim Tag der offenen Tür, den der Motorsportclub Fürstenwalde anlässlich seines 60. Geburtstags organisiert hat, über die Angebote des Vereins zu informieren. „War toll“, sagt Amelie (15) als sie sich wieder aus Helm und Brustpanzer gepellt hat. „Die erste Runde war’s ein bisschen wackelig, in der Kurve bin ich fast weggerutscht, weil es so sandig war“, sprudelt es aus dem schlanken Mädchen nur so hinaus. „Aber dann ging es“, fügt sie schnell an. Der Kinderparcours ist auf dem Parkplatz des MC aufgebaut. Heiko Fritzsche, Inhaber der Firma Drivebar, bietet die Probefahrten an.

Ringsum knattern große Maschinen vorbei. Max Hamann (8) aus Berkenbrück steht mit seiner 65er KTM am Rande einer Piste, um kurz mit seinen Eltern zu reden. Seit einem Jahr trainiert er beim MC. „Fußball finde ich langweilig“, sagt Max. Mutter Jennifer Ziehm lächelt. „Ein bisschen Angst ist immer dabei, aber er hat die Maschine gut im Griff“, sagt die 31-Jährige. Sie selbst fährt MZ, Vater René Hamann Awo. Dann muss Max weiter, mit seinem Kumpel Tobias Meyer (12), der zum Training extra immer aus Werneuchen kommt, will er sich eine andere Strecke vornehmen.

Trainingsatmosphäre, über Hügel fliegende Maschinen beim Motocross, Hindernis- und Fahrradparcours, Oldtimer-Ausstellung – die Besucher können ein vielfältiges Programm erleben. Auf einer Wiese glänzen echte Raritäten in der Sonne. Werkmotorräder der Marke MZ zum Beispiel. Michael Raschemann hat sie mitgebracht. „Die sind in der DDR nur für Europa- und Weltmeisterschaften hergestellt worden“, sagt der 47-Jährige. Früher fuhr er Motocross, heute sammelt er die Maschinen. „Die Leidenschaft ist geblieben“, betont Raschemann, der in Zossen lebt und Mitglied des MC ist. Neben den Motorrädern stehen Sportwagen, darunter ein knallroter Flitzer. „Das ist ein Melkus MT 77, davon wurden in der DDR nur 50 Stück gebaut“, sagt Lothar Fritzsche, der Besitzer – und zugleich langjähriger Vorsitzender des MC. Als Jugendlicher fuhr auch er Motocross, heute startet der 69-Jährige bei Classic-Rennen. „Motorsport ist wie ’ne Sucht, man schaltet völlig ab“, schwärmt Fritzsche. „Es ist ein Extremsport, man kriegt den Kopf frei, Dreck und Staub gehören dazu“, ergänzt Marko Ludwig, der 2011 die Leitung des Clubs übernahm. Auch zum Jubiläum hat der 47-Jährige auf Schlips und Kragen verzichtet, lieber seine Motorrad-Klamotten angelegt. Genau wie Matthias Rudolph, der designierte Bürgermeister von Fürstenwalde. Auch er hat seine Maschine mitgebracht. Die beiden wollen in den Wald. Rund 20 Hektar ist das Vereinsgelände groß, teils gehört es dem MC, teils ist es gepachtet.

So gute Bedingungen wie heute hatte der Verein nicht immer. Die Chronik erzählt von wechselhaften Zeiten. 15 Frauen und Männer gründeten den Club 1958. Die erste Cross-Strecke entstand in Palmnicken. Die benachbarte Landwirtschaftsschule half sie herzustellen. Die Mitgliederzahl stieg. Die Wassersportler aus Bad Saarow kamen dazu. 1989, zum Ende der DDR, folgte der Einbruch. „Es waren nur noch sieben Mann übrig“, sagt Fritzsche. „Eine Heimstätte gab es nicht.“ Die Fahrer knatterten sonntags durch den Wald. Irgendwann habe das die Forstverwaltung dermaßen satt gehabt, dass der Verein 1996 mit Hilfe der Stadt zu seinem heutigen Gelände kam. Auf 250 Mitglieder ist er jetzt wieder angewachsen. „2017 haben wir 40 neue Kinder bis 16 Jahre aufgenommen“, berichtet Ludwig. Der Landesmotorsportbund würdigte die Verdienste des Clubs am Sonnabend mit einer Ehrenmedaille für 60 Jahre Aufbauarbeit.