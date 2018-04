Rüst- und Freizeitheim Zeestow öffnet nach Generalüberholung wieder seine Pforten

Silvia Passow

Zeestow Am 6. Mai wird das Rüst- und Freizeitheim Zeestow nach aufwendiger Sanierung wieder seine Türen für die Öffentlichkeit öffnen. Das ursprüngliche Pfarrhaus wurde bereits 1962 zu einem Rüst- und Freizeitheim der Kirchenkreise Falkensee und Nauen umgewidmet. Zuletzt hatte das Haus nur noch eine geringe Auslastung an Übernachtungsgästen, die eher schlichte Ausstattung war nicht mehr zeitgemäß.

Dabei zeichnete sich bereits seit 2014, mit der Eröffnung der Autobahnkirche in Zeestow, ein höherer Bedarf ab. Vom Herbst 2015 bis zum Sommer 2016 wurde das Gebäude zunächst als Flüchtlingsunterkunft genutzt. Um es seiner ursprünglichen Bestimmung wieder zurückzuführen, wurden danach umfangreiche und aufwendige Sanierungsarbeiten durchgeführt. Bis zu 40 Betten stehen nun bereit, vor allem die Räume im Obergeschoß weisen einen höheren Standard auf. Besonderes Augenmerk galt hier der Barrierefreiheit, das Haus soll in jeder Hinsicht behindertengerecht sein.

Insgesamt 818.000 Euro kostete die Sanierung, davon entfielen 100.000 Euro auf die Ausstattung des Hauses. „Wir haben uns zu dieser Maßnahme entschlossen, weil wir wissen, dass im Großraum Berlin ein erheblicher Bedarf an Gruppenhäusern, ganz besonders auch an kirchlichen Häusern besteht, der zurzeit in keiner Weise gedeckt wird“, sagte Pfarrer Bernhard Schmidt. Mit dem neuen Angebot sollen kirchliche Kinder- und Jugendgruppen, Chöre, Gemeindekirchenräte aber auch andere, kirchliche und nicht kirchliche Gruppen, welche Tagungs- und Übernachtungsmöglichkeiten mit geistlichen Charakter suchen, angesprochen werden. Auch Familienfeiern anlässlich kirchlicher Segenshandlungen sind hier möglich. Die Unterkünfte sind für Selbstversorger gedacht, ein externer Caterer kann vermittelt werden.

Die Finanzierung übernimmt zu einem großen Teil der Kirchenkreis Falkensee. So wurden u.a. die Mittel durch die Vermietung an den Landkreis, für den Zeitraum als das Haus als Flüchtlingsunterkunft diente, eingesetzt. Mit insgesamt 107.000 Euro beteiligten sich die Kirchengemeinde Zeestow, der Kirchenkreis Nauen-Rathenow, und die Landeskirche Berlin-Brandenburg-Schlesische Oberlausitz. Die Stiftung „Kirche im Dorf“ förderte die technische Ausstattung mit 8.000 Euro und die EDG-Kiel-Stiftung (eine Stiftung der Evangelischen Darlehnsgenossenschaft eG) beteiligte sich mit 5.700 Euro für die behindertengerechte Ausstattung.

Am 6. Mai wird das Haus „Bei den Aposteln“ eröffnet. Die in unmittelbarer Nähe liegende Autobahnkirche steht Besuchern täglich von 8.00 bis 18.00 Uhr offen.