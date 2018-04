Wenn große Gefühle die Welt verändern

Stephanie Lubasch

Frankfurt (Oder) (MOZ) Was für ein Intro: Eine ganze Bühne voller Jungen und Mädchen – ein gemeinsamer, ins Mark gehender Schrei, ein hoher Sprung, der den Bühnenboden beben lässt: Gänsehaut! Genau darum soll es in den kommenden anderthalb Stunden gehen: um große Gefühle. Liebe. Hass. Eifersucht. Wut. Trauer. Zum einen, weil sie in Shakespeares Drama „Romeo und Julia“ eine Rolle spielen, dem Stoff, der in diesem Jahr die Grundlage bildet für das Education-Projekt des Brandenburgischen Staatsorchesters Frankfurt. Zum anderen, weil sich auf diese Weise, umsponnen von den wunderbaren Romeo-und-Julia-Suiten von Sergei Prokofjew, auch ganz fabelhaft die Lebenswelten der beteiligten Schülerinnen und Schüler aus Deutschland und Polen abbilden lassen.

Und dann ist da noch die dritte Ebene, die wohl selbst den Beteiligten erst während der Premiere am Sonnabendnachmittag im voll besetzten Frankfurter Kleist Forum so richtig bewusst wird: Wie lässt sich das Finale eines solchen, über Jahre laufenden Mammutprojektes besser fassen als unter diesem Titel: „!?Große Gefühle!?“? Seit 2013 hatte das Staatsorchester Schülerinnen und Schüler fast aller Altersstufen regelmäßig eingeladen, mit professioneller Anleitung und Begleitung ein Bühnenstück zu erarbeiten. Nun ist in dieser Form Schluss. Die großzügige Förderung durch die Drosos-Stiftung endet, und für Griffiths, der das Projekt einst anschob und es mit Leidenschaft verfolgte, ist es die letzte Saison als Frankfurter Orchesterchef.

Auch das setzt Gefühle frei. „Es ist eine wunderbare Reise gewesen“, schwärmt der Generalmusikdirektor, um sich dann voller Hingabe seinen auf der Hinterbühne platzierten Musikern entgegenzuwerfen. Der Raum vorn bleibt für die Jugendlichen reserviert, die dort in einzelnen Szenen zeigen, was sie in den vergangenen Monaten erarbeitet haben, ihre Texte, entstanden in mehreren „Schreiblaboren“ und anschließend konzentriert von Autoren wie Lorenz Hippe, Anja Tuckermann und Katharina Schlender, aber auch ihre Tänze (Choreografie und Regie: Be van Vark). Vor allem wenn das gesprochene Wort und die Musik Prokofjews aufeinanderprallen, entstehen dabei spannende Momente: Selten hat der vor mehr als 120 Jahren geborene Komponist so modern gelungen.

Videoszenen wie aus einem Stummfilm, versehen mit einem Echo in der realen Bühnenwelt, auf eine Leinwand projizierte SMS-Nachrichten, in Worte gefasste Trauer um den toten Hund, den gestorbenen Großvater, Anderssein, Fremdsein, dazwischen immer wieder die Frage danach, was Liebe eigentlich ist – und ob wir ohne sie nicht vielleicht besser dran wären: Die Inszenierung ist eine große emotionale Wundertüte, aus der immer wieder etwas Neues gezaubert wird. Und keine Minute vergeht, ohne dass man sieht, wie groß bei den Mitwirkenden der Spaß ist, dabei zu sein.

Am Ende, nach tosendem Applaus, wird es Josie sein, die den großen Gefühlen noch einmal besonderen Ausdruck verleiht. Seit sechs Jahren ist sie dabei, fühle sich nun selbstbewusster, sicherer, wofür sie unter Tränen dankt. „Nehmt die Gefühle mit“, sagt Thomas Vilmow von der Drosos-Stiftung in den Applaus hinein, „bewahrt sie und gebt sie weiter. Große Gefühle verändern die Welt!“