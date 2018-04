Rohde nicht mehr Trainer bei Preussen II

Dirk Schaal

Eberswalde. Nach der 1:4-Niederlage beim Tabellenletzten der Fußball-Kreisoberliga, dem SV Biesenthal, ist Frank Rohde nicht mehr Trainer von Preussen Eberswalde II. Das bestätigte auf Nachfrage der Märkischen Oderzeitung der Sportliche Leiter der Eberswalder, Kristian Stelse. „Diese Entscheidung hat nichts mit dem Ausgang des Spiels zu tun. Bereits vor drei Wochen haben wir uns zusammengesetzt, da Frank Rohde aus gesundheitlichen Gründen kürzertreten wollte. Wir haben uns dann auf genau diesen Schritt zu diesem Zeitpunkt verständigt“, erklärte Stelse. Auch sieht es Stelse nicht als endgültigen Abschied Rohdes von Preussen. „Wir bleiben in ständigem Kontakt und wenn es bei Frank Rohde gesundheitlich wieder geht, werden wir uns wieder zusammensetzen und schauen, wie wir weiter zusammenarbeiten können.

Rohde wurde in dieser Saison als Trainer der Brandenburgliga-Elf von Obrad Marjanovic abgelöst und hatte im November 2017 die zweite Mannschaft übernommen. Nun soll bis zum Saisonende Co-Trainer Rainer Segeth das Training bei Preussen II leiten. Der derzeit abstiegsgefährdete Tabellendreizehnte, dem lediglich ein Sieg sowie zwei Unentschieden in den letzten neun Ligaspielen gelangen, hat noch ein schwieriges Restprogramm zu bewältigen. Dann will Preussen sehen, wie es in Sachen Trainer für die Brandenburgliga-Reserve weitergeht.