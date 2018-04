Preussen kassiert erste Heimpleite

Ulrich Gelmroth

Eberswalde Preussen Eberswalde hat in der Fußball-Brandenburgliga den fünften Heimsieg in Folge in der Rückrunde verpasst. Gegen den Tabellenfünften TuS Sachsenhausen wurde trotz einer ansprechenden Leistung 0:1 verloren.

Die Westender kassierten in der Schlussminute noch zwei ärgerliche Platzverweise. Stürmer Soheil Gouhari sah Gelb-Rot und Außenflitzer Hassan Oumari sogar Rot, wegen grobem Foulspiel.

Gegen die spielstarke TuS-Elf, die nunmehr die letzten sechs Spiele alle gewonnen hat und jetzt die beste Rückrunden-Elf der Liga mit 19 Punkten ist, schien Preussens Trainer Marjanovic mit seinem taktischen Konzept, ein 3-5-2 System, richtig zu liegen. Es entwickelte sich eine ausgeglichene Partie, nicht unbedingt tempo-scharf, aber umkämpft. Die Gäste schossen aus allen Lagen, Torgefahr kam jedoch selten auf. Anders die Preussen mit einem klasse Spielzug über Hassan Oumari auf Fatih Aydogdu zu Nick Lange, der perfekt Arafa El-Moghrabi am Fünf-Meter-Raum bediente. Doch dessen Kopfball aus Nahdistanz strich über die Querlatte (19.). Jetzt war Preussen endgültig im Spiel angekommen. Weitere Einschussmöglichkeiten folgten. Klare Feld- und Chancenvorteile für die Westender. Aber auch die Gäste setzten Achtungszeichen. Bei deren schnellen Gegenstößen, meist über Andor Müller und Martin Wunderlich auf die beiden Spitzen Paul Döbbelin und Christopher Groll, war Preussens Dreier-Abwehrkette und Torwart Lennard Peter stets gefordert. Es blieb trotz mehrerer Topchancen auf beiden Seiten bis zur Pause torlos.

Nach dem Seitenwechsel fast die Eberswalder Führung nach herrlichem Zuspiel von El-Moghrabi (47.) durch Lange. Da fehlte nicht viel zum Torerfolg. Auf der Gegenseite rasierte ein Schlenzer von Kevin Höpfner aus 12 Meter gleichfalls am linken Außenpfosten (58.) entlang. Jetzt kam die stärkste Preussen-Phase, mit unzähligen Ecken. Die Gäste nutzten ihrerseits die sich nun bietenden Räume zu Kontern. So knallte das Leder in der 64. Minute an den Preussen-Pfosten und Verteidiger Grzegorz Pawlowski blockte den TuS-Nachschuss mit dem Körper ab, verhinderte die Gästeführung. Es wurde nun ein richtiger offener Schlagabtausch. Beide wollten vehement die Führung. Dann geriet Eberswalde in so eine Konter-Situation der Gäste, die zum Gegentreffer führte. Ein Preussen-Angriff wurde von den Gästen abgeblockt. Blitzschnell ging es in die andere Richtung. Linksaußen Andorra Müller startet durch, erläuft sich den Ball und schüttelt dabei seine Bewacher kurzzeitig ab. Am Strafraum spielt der TuS-Kapitän perfekt das Spielgerät durch die Preussen-Abwehr auf den heranstürmenden Paul Döbbelin. Der kann aus wenigen Metern unhaltbar zum 0:1 (76.) einschieben, sein 20. Ligatreffer bereits in dieser Saison als bester Liga-Torjäger. Nach dem Gegentreffer drängte Preussen zwar auf den Ausgleich, doch die Kraft reichte nicht mehr aus. Kompromisslos sicherten die Gäste den Mini-Vorsprung ab. Es kam dann noch ganz bitter für die Eberswalder. In der Schlussminute zeigte Schiedsrichterin Katharina Kruse aus Ludwigsfelde Stürmer Gouhari die Gelbe Karte, da er ohne Schienbeinschoner spielte. Der Sünder wurde vom Platz geschickt, um sich welche zu holen. Beim Abgang monierte Preussens bester Stürmer (15 Treffer) die Entscheidung und sah prompt erneut Gelb, was Gelb-Rot (90.) bedeutete. Ärgerlich vor dem Nachholspiel in Klosterfelde. Auch die folgende Rote Karte für Oumari eine Minute später, bei der letzten Aktion im Spiel, einer TuS-Ecke. Müller und Döbbelin spielten diese kurz an und Oumari ging forsch in den Ball und Gegner, der schreiend zu Boden ging. Die Entscheidung der Schiedsrichterin nach Rücksprache mit ihrem Assistenten: grobes Foul – Rot. Schlusspfiff.

Den Gästen war „das Chaos“, so TuS-Trainer Oliver Richter, am Ende egal, sie hatten drei Punkte entführt. „Fast die gesamte Spielzeit hatten wir den Gegner im Griff, haben kaum was zugelassen. Beim Gegentreffer waren wir aber einen Augenblick unachtsam, was sich rächte“, monierte Trainer Obrad Marjanovic in Hinblick auf die erste Heimniederlage 2018.