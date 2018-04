Mehr als nur ein Schritt

Georgios Tsapanos

Altlandsberg. Die Handball-Frauen des MTV Altlandsberg haben das erste Spiel in der Relegation zum Verbleib in der 3. Liga gegen die Mannschaft des SFN Vechta mit 34:21 (14:10) gewonnen. Auch wenn am 1. Mai das Rückspiel noch absolviert werden muss, haben sich die Frauen in Grün-Weiß eine ausgezeichnete Ausgangsposition erkämpft.

„Jetzt könnte die Saison beginnen“, freute sich MTV-Coach Sebastian Grenz nach Abpfiff der Partie. Ihm war anzusehen, dass er vor Begeisterung über die Leistung, die seine Schützlinge gerade auf die Platte gezaubert hatten, gar nicht wusste, wohin er zuerst mit seinen Emotionen sollte. Vor allem, weil mit einem derartigen Altlandsberger Triumph, an der Papierform der Gegnerinnen gemessen, nicht zu rechnen gewesen war. Über Wochen hatte alles danach ausgesehen, als käme es zum Relegationsduell zwischen dem MTV und dem PSV Recklinghausen. Dann aber besiegte der SFN (Sport-Club Sportfreunde Niedersachsen) Vechta erst vollkommen überraschend den drittplatzierten HSV Solingen-Gräfrath ´76 mit 28:25, gleich darauf den direkten Konkurrenten Recklinghausen mit satten 33:17 und schließlich die Bundesligareserve der HSG Blomberg-Lippe in Blomberg mit nicht minder beeindruckenden 34:24.

Demenstprechend sind die Vechtaer Frauens auch in die Partie gegen den MTV gegangen. Sie markierten die erste Führung und verteidigten sie bis zum 6:5 in der 12. Minute. Vor allem Vechtas Tina Schwarz schien nicht nur vor der Altlandsberger Abwehr nach Lust und Laune agieren zu können – sie war gegen Blomberg II sieben-, gegen Recklinghausen acht- und gegen Solingen sechsmal erfolgreich –, sie traf auch aus scheinbar allen Lagen. Aber bereits in dieser Sturm- und Drang-Phase vergab die eigentlich sichere Siebenmeter-Schützin einen Strafwurf. Der Moment, in dem sie nur sechs Minuten später und beim Stand von 6:6 den zweiten Sieben-Meter verwarf, kann als Wendepunkt der Partie betrachtet werden. Fortan fand eine von Vechtas gefährlichsten Werferinnen eigentlich nicht mehr statt.

Umso heller strahlte an diesem Nachmittag der Stern der etatmäßigen Altlandsberger Goalgetterinnen Martyna Rupp, Lucyna Trzczak und Ann-Catrin Höbbel. Sie, beziehungsweise ihre Tore, hielten den MTV in der richtungweisenden Anfangsphase bis zum 6:6 (13. Minute) im Spiel. Sie waren es, die in nur acht Minuten, vier Treffer von Lucyna Trzczak (darunter ein lupenreiner Hattrick binnen 100 Sekunden) und zwei Treffer von Martyna Rupp später, die mit vorentscheidende Altlandsberger 12:6-Führung erzielten. Am Ende waren Ann-Catrin Höbbel für sieben (darunter fünf vom Siebenmeter-Punkt), Martyna Rupp ebenso (alle aus dem Feld) und Lucyna Trzczak sogar für zehn (darunter ein Siebenmeter) Altlandsberger Tore verantwortlich.

Noch aber wollten sich die Vechtaer Frauen nicht geschlagen geben. Bis zur Pause nahmen sie den MTV-Frauen zwei Tore wieder ab, verkürzten aus ihrer Sicht auf 10:14. Und gleich nach der Pause nutzten sie geschickt eine Altlandsberger Schwächephase, um auf 14:17 heranzukommen. Der SFN landete seinen vierzehnten Treffer in der 35. Minute. Den fünfzehnten erzielte er in der 43. Minute – zur zwischenzeitlichen 24:15-Führung des MTV. In der verbleibenden zweiten Hälfte des zweiten Durchgangs gab es eigentlich nur noch eine offene Frage: Wie hoch würde der Vorsprung werden, mit dem die Altlandsbergerinnen am 1. Mai in Vechta zum Relegationsrückspiel antreten? Die Antwort gaben die Grün-Weißen ihren Fans mit sage und schreibe 13 Stück.

„Noch sind wir nicht durch. Dreizehn Tore Vorsprung und mehr als ein großer Schritt in Richtung Klassenerhalt 3. Liga“, sagte Grenz im Jubel.