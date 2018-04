Ein Turnier von Reitern für Reiter

Souverän in Altranft: Der Waldesruher Wolfgang Piehl konnte mit seinem Pferd Dashing ein L-Springen im Rahmen des 28. Reit- und Springturniers in Altranft gewinnen. Er hatte die beste Zeit und blieb in seinem Umlauf fehlerfrei. © Foto: Edgar Nemschok

Edgar Nemschok

Altranft (MOZ) Altranft. Zahlreiche Zuschauer kamen auch in diesem Jahr wieder nach Altranft. Sie erlebten den Auftakt der sogenannten Grünen Saison und teilweise großartigen Pferdesport. Viele der Zuschauer nutzten die Veranstaltung, um einen Ausflug ins Grüne zu machen.

„Im Herbst denkt man nach einer langen Saison, eigentlich reicht es auch. Doch schon nach wenigen Wochen sind diese Gedanken verflogen. Es heißt dann: Wann geht es wieder los?“, berichtet einer der ganz erfahrenen Reiter der Region, Wolfgang Piehl. Der 67-jährige Waldesruher hat in seiner Karriere schon die ganz großen Veranstaltungen gesehen und auch international eine Menge Erfolge geholt. Heute ist er gelassen und genießt solche Termine wie den in Altranft. Noch bevor er selbst an den ersten Start ging, gab es Gelegenheit, mit seinem Freund Gerhard Schiemann aus Glienicke auch über die beginnende Saison zu reden. „Klar, jeder will gewinnen. Aber ganz ehrlich, wenn es nicht klappt, ist es auch gut. Wir wollen wirklich Spaß haben und endlich wieder reiten“, waren sich beide einig. Und mit seiner ganzen Routine gewann er dann auch das erste L-Springen mit Dashing. Als letzter Starter kam er und siegte in einer Fabelzeit mit einem fehlerfreien Ritt.

Ganz anders war da schon die Ausgangssituation für die jüngeren Reiter: zum Beispiel für Alexandra Gässler. Sie ist erst 16 Jahre und reitet im Verein Waldkante in Altlandsberg. Vier Starts hatte sie für das Wochenende geplant und wollte dabei zwei Pferde reiten. „Lord und Amazone heißen meine beiden Springpferde“, sagt die Schülerin der 10. Klasse, die vor allem das Fach Deutsch liebt. Trainiert wird bei Torsten Zellmer.

„Für uns in Altranft ist das natürlich der Jahreshöhepunkt“, verriet der Vereinschef des 51 Mitglieder zählenden RFV, Hartmut Raeck, der sich mit seinen knapp 30 Helfern wieder viel Mühe gab. Immer wieder war von Reitern zu hören: „Der Platz ist gut, das Publikum ist sehr angenehm und wir fühlen uns hier sehr gut betreut.“ Raeck nahm die Lobe gern an, sagte aber: „Wir wollen ein Turnier von Reitern für Reiter machen. Es soll vor allem für die Pferdesportfreunde der Region gelten.“

Das schöne Wetter nutzten zahlreiche Zuschauer, die auch die Leistungen auf dem Parcours mit viel Beifall bedachten. Wolfgang Kirchner (60) aus Letschin kommt nahezu jedes Jahr. „Ich liebe Sport und besonders Pferdesport“, sagte er am Rande einer L-Springprüfung.

Gute Stimmung herrschte auch direkt unter dem Richterturm und das nicht nur wegen der teilweise humorvollen Einlagen von Sprecher und Richter Christian Beggerow aus Güstrow. Platz genommen hatten neben Reiter Bernd Sentftleben vom heimischen RFV Rutgard und Bernd Woldt aus Berlin. Sie hatten ihre Verwandte Eva Kulke, in Bad Freienwalde besucht und nutzten diese Gelegenheit für einen schönen Ausflug ins Grüne.

Es gab natürlich auch Menschen mit hoher Verantwortung. Einer von ihnen war Frank Dieter. Er hatte die Funktion des Parcourschefs. „Meine Aufgabe ist es, den Parcours schwierig, aber reitbar einzurichten“, erklärte der 39-jährige Havelländer. Er war früher selbst als Reiter unterwegs, ist aber seit 15 Jahren als Parcoursbauer aktiv und geschätzt. Bis zu 25 Veranstaltungen betreut er im Jahr. „Da sammelt man reichlich Erfahrung. In erster Linie muss ich gewisse Vorgaben einhalten. Das betrifft die Abstände, die Mindestanzahl und die Höhe der Hindernisse – je nach Klasseneinteilung der Springen. Im Prinzip gilt aber, den Umlauf flüssig zu gestalten.“

Nach den Turniertagen in Altranft verabschiedete man sich und die meisten Reiter gaben augenzwinkernd den Zusatz: „Bis zur nächsten Woche dann in Altbarnim.“