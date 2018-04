Zweimal Rückstand korrigiert

Jürgen Kern

Velten Nun waren die Angermünder Landesliga-Fußballer fünf Spiele lang ohne Niederlage geblieben – ausgerechnet beim SC Oberhavel in Velten, der in diesem Jahr kaum ein Bein auf die Erde gebracht hatte (sechs Punkte aus sieben Partien), erwischte es das Team von Coach Matthias Kandula mit einer 2:3-Niederlage.

Elf Punkte aus den zurückliegenden fünf Liga-Partien standen bis zum Sonnabend für den AFC zu Buche. Die Niederlage der Gäste kam auch deshalb etwas unerwartet, weil mit Dominik Fuchs, Martin Oertel und Kaan Ergün drei der Stammkräfte (im Vergleich zur Vorwoche) wieder an Bord waren. Woran lag es?

Ehe auch einige Aspekte zur Schiedsrichterleistung zu betrachten sein werden, ist erst einmal festzustellen, dass der SC Oberhavel mit Steven Henry Wolf einen kreuzgefährlichen Mann besaß, der von der rechten Abwehrseite der Angermünder nur schwer zu stellen war. So fiel das frühe 1:0 über ihn: Wolf spielte Oliver Boche aus und flankte in die Mitte, wo Steven Goetsch unbedrängt vollendete (9.).

Schon vier Minuten später folgte das erste (ungeahndete) Handspiel der Partie – im Veltener Strafraum nach einer Tobias-Schuchert-Flanke. Die Pfeife von Referee Max Göldner blieb stumm. So großzügig war er nach knapp einer Stunde dann nicht, als nun Schuchert aus Nahdistanz der Ball an die Hand geschossen wurde. Das 2:1 für Velten per verwandeltem Strafstoß durch Timo Buer bedeutete, dass der AFC zum zweiten Mal einem Rückstand nachlaufen musste.

Das hatten die Uckermärker allerdings schon nach dem 0:1 exzellent gelöst. Ian Beckmann, mit einem großen Radius im Spiel, legte auf Oertel ab, der sein 15. Saisontor erzielte (27.).

Was lag zwischen diesen ersten Treffern? Ein Pfostenschuss der Veltener gegen eine AFC-Deckung, die nur beobachtete (14.), und ein Ergün, der es kurz zuvor mit einem Distanzschuss versucht hatte, aber wie auch bei späteren Aktionen weit übers Tor gezielt hatte. Den Angermündern ist hoch anzurechnen, dass sie den zweifelhaften Strafstoß als Herausforderung annahmen. So blieben ab Mitte der zweiten Halbzeit die Angriffe, oft durch Foulspiele gebremst, nicht mehr vor dem Strafraum hängen, auch wenn die Beckmann-Freistöße (63./haarscharf vorbei) kreuzgefährlich waren.

Dann hatten die Gäste endlich ihren Angriffsmodus gefunden. Es kam auch mehr Konstruktives aus dem Mittelfeld. Ein Beispiel für den direkteren Zug zum Tor war die Flanke vom eingewechselten Philipp-Marcus Bieber auf den Kopf von Ergün, der den Ball jedoch glücklos übers Tor setzte. Das 2:2, zwar unter der Kategorie Kurioses einzuordnen, war trotzdem folgerichtig. Keeper Kevin Oppelt drosch das Leder vor das gegnerische Tor, wo Oertel per Kopf seinen 16. Saison-­treffer feiern konnte (79.).

Das Ende war in Sicht – das Remis hätte man gern mitgenommen. Aber der hoch geschlagene Veltener Eckball beendete alle Angermünder Träume: In dieser Situation offenbarte sich die generelle Schwäche bei solchen Bällen. Von Oppelt (und seinen Vorderleuten) zu schwach abgewehrt, kam das Leder zu Kevin Purrmann, der den Ball an die Unterkante der Latte hämmerte – das 3:2 in der 89. Minute zum letztlich glücklichen Sieg, wie auch die Mannen vom SC Oberhavel eingestanden.

Der AFC hatte zwar nicht enttäuscht, sollte aber gut beraten sein, die Unzulänglichkeiten des Schiedsrichters von den eigenen zu trennen – dann wird man auch wieder in die Erfolgsspur zurückkommen. Am Dienstag geht es für den Tabellenvorletzten bereits im Heimspiel gegen Schwarz-Rot Neustadt (9.) weiter, ehe am Sonnabend der FK Hansa Wittstock (8.) im Jahnstadion zu Gast ist.