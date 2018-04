HSC belohnt sich nicht für den Aufwand

Von Gegenspielerinnen umringt: Frankfurts Nadine Lauersdorf versucht mit dem Ball an den Teltowerinnen vorbeizukommen. Am Ende gelangen der Frankfurterin drei Tore. © Foto: Michael Benk

Christopher Kranich

Frankfurt Die Handballerinnen des HSC 2000 mussten auch in ihrem letzten Heimspiel der Saison eine Niederlage einstecken. Nach einer guten ersten Halbzeit (12:11) verloren die Frankfurterinnen gegen die HSG RSV Teltow/ Ruhlsdorf noch deutlich mit 20:30. Erstmals an der Seitenlinie saß der neue Trainer Michael Schuster.

Bevor der Ball durch die Halle der Sabinusstraße flog, wurde der langjährige Trainer Heiko Hillebrand von der Mannschaft verabschiedet. Unter seiner Regie feierte die Mannschaft zwei Meisterschaften in der Verbandsliga Süd (2014/15 damals noch unter der BSG Stahl Eisenhüttenstadt und 2016/17 mit dem HSC 2000) und eine Vizemeisterschaft (2015/16 ebenfalls mit dem HSC 2000) und führte das Team in die höchste Spielklasse des Landes. Gleichzeitig wurde Michael Schuster als neuer Trainer vorgestellt, der fortan das Zepter übernehmen wird. Er leitete bereits in den vergangenen zwei Wochen das Training und wird ab der kommenden Saison der neue starke Mann an der Seitenlinie. Schuster war zuletzt Trainer der weiblichen A-Jugend des LHC Cottbus und trainierte zuvor die Frauenmannschaften des LHC und des SV Chemie Guben. Beide Teams führte er jeweils bis in die Brandenburgliga. Heiko Hillebrand äußerte sich vor dem Spiel: „Ich bin froh, dass wir mit Michael Schuster einen echten Fachmann für unseren Verein gewinnen konnten. Seine Erfolge in Cottbus und Guben sprechen für sich und er wird die Mannschaft in seiner Entwicklung vorantreiben.“

Zum Spiel: Die HSC-Frauen kamen gut aus den Startlöchern und blockten sofort den ersten Angriff der Gäste ab. Nadine Lauersdorf schickte die startende Julia Kupper auf die Reise, die sich nicht zweimal bitten ließ und das 1:0 erzielte. So gehörte die Anfangsphase ganz klar den Gastgeberinnen und sie konnten sich bis zur neunten Minute eine 7:3-Führung erspielen. Bis zu diesem Zeitpunkt funktionierte die offensive Deckungsvariante der Gäste noch nicht und die Frankfurterinnen fanden immer wieder die sich bietenden Lücken. Mit zunehmender Spieldauer fingen sich jedoch die Teltowerinnen und konnten in der 23. Minute verdientermaßen zum 9:9 ausgleichen. Bis zur Halbzeitpause dominierten die Abwehrreihen das Spielgeschehen und in teilweise hartgeführten Zwei-, Drei- oder sogar Vierkämpfen rieben sich beide Mannschaften auf. In die Kabinen ging es schließlich mit einem knappen 12:11 für den HSC.

Nach dem Seitenwechsel gelangen den Gästen sofort drei Tore in Folge. Lisa-Marie Busse hielt ihre Farben mit ihrem 100. Saisontor beim 13:14 zunächst noch auf Schlagdistanz, konnte aber den größer werdenden Rückstand auch nicht verhindern. Während die Gäste in ihre stärkste Phase der Partie gingen und Tor um Tor erzielen konnten, fanden die Oderstädterinnen nicht mehr die richtigen Lösungen beziehungsweise ließen klarste Chancen ungenutzt. So zogen die Teltowerinnen mit einem 8:0-Lauf auf bis zu 14:23 davon und entschieden das Spiel innerhalb von nicht einmal zehn Minuten. Vor allem die fehlende Bewegung im Angriffsspiel war das große Manko der HSC-Frauen in der zweiten Halbzeit. Am Ende mussten sie eine deutliche 20:30-Niederlage einstecken und erkennen, dass eine gute Halbzeit in der Brandenburgliga nicht zwei Punkte auf der Habenseite bringt.

Neu-Trainer Michael Schuster erklärte nach dem Spiel: „Wir haben uns heute nicht für den Aufwand belohnt, den wir über weite Strecken betrieben haben. Die Mannschaft hat sich viele klare Chancen erspielt, die sie nicht in Tore umgemünzt hat. Für mich ist das Ergebnis aktuell noch zweitrangig und wir richten unsere Blicke schon auf die kommende Saison.“

Am nächsten Wochenende bietet sich die letzte Chance auf zwei Punkte in der Brandenburgliga. Am Sonntag tritt der HSC um 16 Uhr beim SV Lok Rangsdorf an, dem aktuell Tabellenneunten. Das Hinspiel ging in eigener Halle mit 26:28 verloren.

HSC 2000: Anita Tumaszyk – Anne Liebenthal 4, Lisa Berger 3, Lisa-Marie Busse 3, Nadine Lauersdorf 3, Nicol Leuschner 2/2, Julia Kupper 2, Sabina Roszak 2, Nadine Wegener 1, Carol-Ann Blankenfeld, Kathleen Rußmann

Schiedsrichter: Felix Elliger und Sebastian Kittel – Siebenmeter: HSC 2/2, Teltow 3/3 – Zwei-Minuten-Zeitstrafen: HSC 3, Teltow 3 – Zuschauer: 60