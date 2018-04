Preußen mit Mühe zum Erfolg

Helmut Musick

Seelow Seelow. Die Landesklasse-Fußballer der Beeskower Preußen bleiben in der Erfolgsspur. Im Freitagabendspiel des 24. Spieltages der Staffel Ost ließ sich die Mannschaft von Trainer Robert Fröhlich auch von einer mit zahlreichen Oberligaspielern gespickten Seelower Mannschaft nicht stoppen. Beeskow gewann klar mit 3:0, obwohl das Ergebnis den eigentlichen Spielverlauf auf den Kopf stellt.

Das Spiel bestimmte zunächst die Seelower Mannschaft. Victoria bot mit Sebastian Jankowski, Dawid Konrad Jankowski, Max Nürbchen, Till Schubert und Dustin Berger gleich fünf Spieler auf, die zum Kader bzw. erweiterten Kader des Oberliga-Teams gehören.

Die Preußen konnten mit zunehmender Spielzeit aber immer wieder kleine Nadelstiche setzen. So dann auch in der 22. Minute. Einen weiten Abschlag von Sebastian Schmidt verlängerte René Margraff mit dem Kopf zu Uwe Borrasch in den Lauf. Borrasch hob den Ball gekonnt über den herausstürzenden Seelower Keeper Peer Schumann in das Tor – 1:0 für Beeskow (22.).

In der zweiten Spielhälfte dann nahezu das gleiche Bild. Der Unterschied bestand nur darin, dass der Gastgeber noch offensiver agierte. Die Preußen warteten auf Konterchancen. David Stark bereitete das 2:0 vor. Seine schöne Flanke von der Außenbahn setzte René Franz beim Klärungsversuch ins eigene Tor (53). Es folgte die stärkste Phase des Gastgebers. Seelow drückte die Preußen in die eigene Hälfte. Chancen über Chancen wurden jedoch reihenweise vergeben. Die Größte vereitelte Preußen-Torhüter Sebastian Schmidt mit einer Glanzparade bei einem Seelower Freistoß aus 25 Metern (62.). Durch die offene Seelower Spielweise ergaben sich immer wieder schöne Konterchancen für die Beeskower Mannschaft. Einer dieser Konter wurde dann in der 78. Minute eiskalt genutzt. Uwe Borrasch wurde über die linke Seite geschickt, sah in der Mitte René Margraff mitlaufen und spielte den präzisen Pass im richtigen Moment. Margraff konnte den herauseilenden Peer Schumann mit einem gekonnten Heber zum 3:0-Endstand für sein Team überwinden. In den Schlussminuten ergaben sich für die Gäste dann sogar noch weitere große Möglichkeiten zur Resultatserhöhung, die aber nicht genutzt wurden.

Robert Fröhlich (Beeskow): „Der Spielverlauf wurde von meiner Mannschaft mit den schönen Kontertoren auf den Kopf gestellt. Seelow hat über die gesamte Zeit das Spiel bestimmt, war aber vor dem Tor zu harmlos. Diesmal hatten wir das Glück auf unserer Seite. Meiner Mannschaft ein Kompliment für ihre große Moral und den tollen Kampfgeist.“

Sebastian Jankowski (Seelow): „Wir haben alles versucht und das Spiel bestimmt, Beeskow hat uns ausgekontert.“