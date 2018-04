FSV Dynamo Eisenhüttenstadt verliert Heimspiel 0:1

Roland Hanke

Eisenhüttenstadt (MOZ, Hagen Bernard) Im Ostbrandenburg-Derby der Landesliga Süd hat es am Sonnabend einen Gästesieg gegeben. Germania Schöneiche setzte sich beim FSV Dynamo Eisenhüttenstadt mit 1:0 (0:0) durch und verbesserte sich in der Tabelle auf Rang 6, Dynamo ist nun Zehnter.

„Es war ein offenes Spiel mit Chancen für beide Mannschaften. Ich bin froh, dass wir durch eine Standardsituation den zweiten Sieg in Folge eingefahren haben“, sagt Germania-Trainer René Kanow. „In unserem Team haben sich auch die Einwechselspieler prima eingebracht. Nun wollen wir in der Nachholpartie am Dienstag in Hohenleipisch wieder versuchen, etwas Zählbaren mit nach Hause zu nehmen.“

Der entscheidende Treffer in Eisenhüttenstadt war in der 73. Minute gefallen. Nach einem Eckball von Paul Mitscherlich war Lorenz Moritz zur Stelle, der aus etwa fünf Metern Torentfernung einköpfte.

Weniger angetan vom Spiel seiner Mannen war Dynamo-Trainer Dietmar Brauer. „Am liebsten möchte ich zu diesem Spiel nichts sagen. Das ist jetzt Abstiegskampf pur“, sagte der Dynamo-Trainer enttäuscht. Schließlich sind die Eisenhüttenstädter nach der dritten Niederlage in Folge nur noch vier Zähler von einem Abstiegsplatz entfernt.

Immerhin habe Brauer am Sonnabend eine bessere Einstellung seiner Spieler gesehen als zuletzt. Doch für ihn gibt es immer „Wahrheiten“ im Fußball, die sich oft wiederholen und bestätigen. „Wenn du unten drin stehst, dann gehen die Bälle einfach nicht rein. Vor vier Wochen hätten wir noch mindestens zwei Tore erzielt. Doch leider hat es dieses Mal nicht gereicht.“

So hatten die Gastgeber in der ersten Halbzeit die besseren Einschussmöglichkeiten, zum Beispiel, als der laut Brauer gut spielende Dmitrij Altengof allein auf Torwart Chris Küter zusteuerte, doch der Schlussmann ihn laut Brauer elfmeterreif behinderte und Altengof so den Ball neben das Tor setzte. In der zweiten Halbzeit waren die Gäste besser ins Spiel gekommen, ohne allerdings zu überzeugen. „Die bekommen ihre erste Ecke und erzielen prompt den Treffer. Das haben wir ganz schlecht verteidigt, der Ball ist einfach nur über die Linie gekullert. Das war ein absolut vermeidbares Tor. Ein Unentschieden hätte dem Spielverlauf eher entsprochen“, erklärt Brauer.

Neben Altengof hatte Brauer lediglich Konstantin Klippenstein in einer ansprechenden Verfassung gesehen. Selbst die „Überflieger“ der Vorsaison Steven und Maik Frühauf ragen aus dem Landesliga-Team derzeit nur selten heraus. Am Sonnabend können die Dynamos beim Vorletzten SG Burg Wiedergutmachung betreiben, allerdings fehlt dann der Gelb-gesperrte Daniel Friedrich.