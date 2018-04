Gäste lauern diszipliniert auf ihre Chance

Dirk Schaal

Bernau (MOZ) Bernau. Am 24. Spieltag der Fußball-Brandenburgliga hat sich der Tabellenvierte Einheit Bernau mit den Gästen vom FC Eisenhüttenstadt nach einem 1:1 (0:1) die Punkte geteilt. Damit behaupteten die abstiegsbedrohten Stahlstädter den elften Rang.

Die Gäste attackierten sofort Bernau beim Übertreten der Mittellinie. In den ersten Minuten mit großem Erfolg, Einheit Keeper Niklaas Seifarth hatte gegen Abschlüsse von Johann Krüger (2.) und Mariusz Wolbaum (3.) voll zu tun. Es entwickelte sich ein munteres Spiel mit Torchancen auf beiden Seiten. Einheit machte im Aufbau das Spiel breit und suchte geduldig die Lücke im Eisenhüttenstädter Spiel. Die verschoben ihre Defensive diszipliniert und pressten sofort, wenn der Ball in die eigene Hälfte kam. Einmal im Ballbesitz, startete Eisenhüttenstadt durch. Interessant war bei den Gästen, dass Wolbaum aus einer defensiven Position in die Spitze startete. „Das ist nur heute so, nächste Woche spielt er wieder direkt hinter den Spitzen“, erklärte FCE-Coach Schmidt.

Mit einer tollen Reaktion rettete Gäste-Keeper Matthias Kreutzer, der den beruflich verhinderten Martin Stemmler vertat, bei einem Kopfball von Jörn Wemmer (9.). Auf der Gegenseite hielt Seifarth einen wuchtigen Kopfball Georges von Florent Mooh Djike (12.) nach Freistoß von Wolbaum. Nach einem Flügellauf von Elton Makengo verpasste erst Ricky Ziegler die Hereingabe mit dem Kopf, dann hämmerte am langen Pfosten Wemmer volley das Leder neben den Pfosten (16.). Danach agierten die Gäste nicht mehr ganz so konsequent an der Mittellinie. Dann brandete zum ersten Mal Torjubel auf, als Lubega einen schnellen Gegenstoß per Kopf abschloss. Doch Schiedsrichter Jonas Belke entschied auf Abseits. Danach konnte sich Kreutzer noch bei einem Schuss von Lange auszeichnen, bevor der erste reguläre Treffer fiel. Makengo marschierte über rechts, seine Flanke vor das Tor drückte Lubega irgendwie zum 1:0 über die Linie (48.).

Die Gäste zogen sich nun weit zurück. „Das war unsere Taktik für den zweiten Abschnitt, über schnelle Gegenstöße zum Erfolg zu kommen“, erklärte Schmidt im Anschluss. Bernau hatte nun etliche gute Möglichkeiten. Makengo (49.) betätigte sich jetzt selbst auch wie Christopher Griebsch (50.) als Distanzschütze. Langes wuchtiger Kopfball nach einer Ecke (52.) verfehlte wie Zieglers Abschluss aus Nahdistanz (54.) das Eisenhüttenstädter Tor und Lubegas Fernschuss landete sicher in den Armen von Kreutzer.

Erst als Christoph Krüger auf das Feld kam, erwachte wieder die Offensive der Gäste. Bis FCE-Kapitän Christoph Nickel den Ball lang in den Sechszehner der Gastgeber schlug, Tom Schneider zusammen mit Eisenhüttenstädter Danny Grünberg zum Kopfball hoch stieg und kurz darauf sich der Bernauer auf dem Boden liegend wiederfand. „Ich wurde von hinten mächtig gestoßen, hatte in der Luft keine Chance“, erklärte Schneider. Schiri Belke ließ weiterlaufen, der Eisenhüttenstädter Torjäger Mooh Djike lupfte den Ball über den Schlussmann ins Tor – 1:1 (65.). Die Gäste igelten sich nun ein, Einheit drängte vergeblich auf ein erneutes Führungstor.

„Die Mannschaft ist unserer taktischen Marschrichtung treu geblieben. Klasse Leistung, der Punkt ist hoch verdient, wenngleich er auch etwas glücklich zustande kam. Die Aktion vor dem Tor hätte ein anderer Schiri vielleicht gegen uns gepfiffen. Matthias Kreutzer hat für uns den Punkt festgehalten. Im Nachholspiel am Dienstag gegen Sachsenhausen stehen uns dann wieder einige der heute fehlenden Spieler zur Verfügung“, sagte Andreas Schmidt. Der FCE empfängt um 15 Uhr den Tabellenfünften.