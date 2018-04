Veranstalter wünscht sich mehr Disziplin

Edgar Nemschok

Wriezen (MOZ) In Zeiten, in denen es immer schwieriger wird, Motorsportveranstaltungen zu organisieren, sind Leuchttürme wie der in Wriezen schon etwas Besonderes. Bereits zum 86. Mal wird an den Silberbergen eine Moto-Cross-Veranstaltung ausgetragen. Am 1. Mai trifft sich die Motorsportwelt in Wriezen. Und das ist keinesfalls übertrieben, denn in der Wertung der Seitenwagengespanne kommen zahlreiche Teams, die zumindest zur deutschen und europäischen Elite gehören. Es geht für 33 Mannschaften um Punkte in der Deutschen Meisterschaft.

Nicht minder spannend werden die Rennen in der Klasse der MX2 (125-Kubikzentimeter-Zweitakt- und 250-Kubikzentimeter-Viertaktmotoren). Hier geht es um Punkte für die Landesmeisterschaft. 46 Fahrer haben sich bereits im Vorfeld angemeldet. Rasant wird es zudem in der Wertung der Motorräder bis 85-Kubikzentimeter-Hubraum werden. Hier geht es um Punkte für die Landesmeisterschaft Berlin/Brandenburg/Mecklenburg-Vorpommern.

Der Renntag in Wriezen beginnt bereits kurz nach 8 Uhr mit dem freien Training. Die Wertungsläufe beginnen ab 13 Uhr. „Wir sind gut vorbereitet und werden unseren Gästen sicherlich einen erlebnisreichen Tag bieten können“, sagt Rennleiter Eberhard Schade im Vorfeld. „Worauf wir wirklich hoffen, ist, dass sich alle Zuschauer diszipliniert an der Strecke verhalten.“